Khen thưởng lực lượng bắt đường dây buôn hơn 17.000 bao thuốc lá lậu

TPO - Với thành tích triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ hơn 17.200 bao thuốc, Công an tỉnh An Giang và đơn vị nghiệp vụ được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi thư khen.

Sáng 14/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc nhập lậu số lượng lớn.

Qua đấu tranh, công an bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 17.250 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 2 xe ô tô tải.

Ghi nhận thành tích trên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã gửi thư khen Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Ông Hồ Văn Mừng trao Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho Công an tỉnh An Giang. Ảnh: CAAG.

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực đã trao thư khen cho hai đơn vị.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao Bằng khen cho Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; và 2 cá nhân gồm Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang; Thượng tá Võ Văn Đoàn - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Trong thư khen, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, ngay sau khi triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung, buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá nói riêng.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên.

