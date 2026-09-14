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Một phòng khám y học cổ truyền ở Nghệ An bị xử phạt hơn 150 triệu đồng

Thu Hiền

TPO - Qua kiểm tra, Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 ở Nghệ An bị phát hiện 6 vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và bị xử phạt 152 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng.

Ngày 14/9, Sở Y tế Nghệ An cho biết, Giám đốc Sở Y tế vừa ban hành Quyết định số 1646/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 thuộc Công ty TNHH TMDV y tế Tâm Anh, địa chỉ tại số 6 đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở này.

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 có 6 hành vi vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt 152 triệu đồng.

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Cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám YHCT Tâm Đức 6.

Các vi phạm gồm: người hành nghề tại cơ sở không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở không có mặt tại phòng khám trong thời gian đăng ký hoạt động nhưng không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Phòng khám cũng bị xác định sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, cơ sở này thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám, chữa bệnh và không lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về thiết bị y tế.

Bên cạnh mức phạt 152 triệu đồng, Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 còn bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành.

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Phòng khám YHCT Tâm Đức 6.

Theo Sở Y tế Nghệ An, việc xử phạt nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động khám, chữa bệnh; nâng cao trách nhiệm của các cơ sở y tế trong việc tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý thiết bị y tế, qua đó bảo đảm an toàn và quyền lợi của người bệnh.

Thu Hiền
#Nghệ An #xử phạt #đình chỉ #vi phạm y tế #y học cổ truyền Tâm Đức 6

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