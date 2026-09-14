Mỹ giải mật video chiến dịch đưa quân vào Iran cứu hai phi công F-15E Strike Eagle

TPO - Những thước phim mới được giải mật đã hé lộ cảnh quân đội Mỹ hoạt động trên lãnh thổ Iran trong một nhiệm vụ hồi tháng 4, nhằm giải cứu hai phi công Mỹ mà chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của họ bị bắn hạ gần Isfahan.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Brad Cooper - chia sẻ với chương trình "60 Minutes" của đài CBS rằng, đã có hơn 90 quân nhân Mỹ được triển khai thực địa, trong khi hàng trăm người khác hoạt động trên không và hàng nghìn người tham gia hỗ trợ chiến dịch giải cứu hai phi công Mỹ. Ông mô tả đây là lần đầu tiên sau 46 năm, sự hiện diện trực tiếp của quân đội Mỹ tại Iran được công khai thừa nhận.

Trước đó, chiếc F-15E hai chỗ ngồi của Mỹ - được CBS định giá khoảng 30 triệu USD - đã bị bắn hạ vào ngày 3/4 bởi một tên lửa vác vai của Iran khi đang thực hiện đợt tấn công vào các cơ sở liên quan đến chương trình tên lửa và máy bay không người lái của Tehran ở phía nam Isfahan. Phi hành đoàn hai người, chỉ được xác định qua các bí danh là "Alpha" và "Bravo", đã nhảy dù thoát hiểm và tiếp đất tại hai địa điểm cách nhau khoảng 8 km.

Viên phi công Alpha đã được giải cứu vài giờ sau khi Mỹ điều 21 máy bay vào Iran.

Các trực thăng Mỹ đã bị tấn công trong quá trình giải cứu. Một chiếc trúng đạn từ vũ khí bộ binh, khiến các thành viên phi hành đoàn bị thương. Một chiếc A-10 khác cũng bị trúng hỏa lực, buộc phi công phải bung ghế thoát hiểm sau khi rời khỏi không phận Iran.

Trong khi đó, Bravo - sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí - đã mắc kẹt ở Iran khoảng hai ngày sau khi bị gãy lưng, tay và vai trong quá trình bung ghế thoát hiểm. Các lực lượng Iran đã ráo riết tìm kiếm anh, trong khi Washington triển khai một nỗ lực giải cứu thứ hai với quy mô lớn hơn nhiều.

Các máy bay Mỹ được huy động tham gia chiến dịch giải cứu. (Nguồn: CBS)

Những thước phim hồng ngoại mới được công bố cho thấy máy bay Mỹ tấn công Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần vị trí của Bravo, ngay trước khi hai máy bay vận tải cỡ lớn của lực lượng đặc nhiệm hạ cánh xuống một đường băng dã chiến bên trong lãnh thổ Iran. Sau đó, các trực thăng MH-6 "Little Bird" đã được triển khai để đưa Bravo ra khỏi khu vực địa hình đồi núi.

Một đoạn video khác cho thấy hai nhân viên cứu hộ nhảy dù thuộc Không quân Mỹ đang tiếp cận Bravo trên mặt đất, sau đó đưa anh lên trực thăng.

Các nhân viên cứu hộ Mỹ giải cứu Bravo. (Nguồn: CBS)

Chiến dịch này huy động nguồn hỏa lực cực kỳ lớn. Theo đài CBS, lực lượng Mỹ đã khai hỏa hoặc thả tổng cộng 339 loại quả đạn bên trong lãnh thổ Iran - bao gồm 123 quả đạn trong nỗ lực giải cứu Alpha và 216 quả đạn khác trong nhiệm vụ giải cứu Bravo.

Lầu Năm Góc đã huy động hơn 150 máy bay chỉ riêng cho đợt giải cứu thứ hai, bao gồm 64 máy bay chiến đấu, 4 máy bay ném bom, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ cùng 26 máy bay làm nhiệm vụ tình báo và tác chiến điện tử.

Quá trình giải cứu sau đó gặp thêm trở ngại khi hai máy bay vận tải MC-130J Commando II được cho là đã bị sa lầy trên nền đất mềm và không thể cất cánh. CBS đưa tin, chính lực lượng Mỹ đã phá hủy cả hai chiếc máy bay này - mỗi chiếc trị giá khoảng 100 triệu USD - cùng các trực thăng Little Bird để ngăn chúng rơi vào tay Iran. Ba máy bay khác sau đó đã phải được điều động vào Iran để sơ tán lực lượng đang bị mắc kẹt.

Những tư liệu mới được giải mật này cung cấp thông tin chính thức rõ ràng nhất từ ​​trước đến nay về quy mô chiến dịch giải cứu của Washington vào tháng 4; một sự kiện thường được so sánh với Chiến dịch Eagle Claw thất bại năm 1980 - khi nỗ lực giải cứu các con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Iran của Washington đã kết thúc trong thảm kịch do sự cố kỹ thuật và một vụ va chạm máy bay khiến 8 quân nhân Mỹ thiệt mạng.