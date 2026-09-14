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Diễn biến mới đợt mưa lớn ở miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc, với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 550mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Ngày hôm nay (14/9), một khối mây dông lớn từ ngoài biển vào đã gây ra mưa lớn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 14/9 có nơi trên 120mm như tại trạm Thái Phương (Hưng Yên) 166mm, Khánh Thành (Ninh Bình) 150mm, Định Hòa (Thanh Hóa) 130mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 148mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt mưa lớn này ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ còn kéo dài đến ngày 16/9 với cường độ mưa to đến rất to và diễn biến phức tạp.

Trọng tâm từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9 là các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Hoà Bình cũ và Thanh Hóa lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 550mm.

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Mưa lớn còn kéo dài ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Khu vực Lạng Sơn, Bắc Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai và tỉnh Nghệ An từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn hơn 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 do mưa lớn ở Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hoá. Đây là mức rủi ro thiên tai trung bình, với khuyến cáo có khả năng gây thiệt hại về người và vật nuôi, thiệt hại đáng kể đến tài sản, công trình hạ tầng, tác hại tương đối lớn đến môi trường.

Tại Hà Nội, mưa bắt đầu từ sáng nay (14/9), gia tăng từ trưa nay. Dự báo, từ chiều tối 14/9 đến sáng 16/9, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lượng mưa phổ biến thời gian này ở Thủ đô từ 50 - 150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ trên một số tuyến phố.

Dự báo từ đêm 16/9, mưa lớn giảm dần ở miền Bắc, Thanh Hoá.

Nguyễn Hoài
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