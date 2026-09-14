Tiễn đưa Trung tá Trần Văn Tùng về đất mẹ

TPO - Ngày 14/9, trong cơn mưa nặng hạt, dòng người vẫn lặng lẽ tìm về căn nhà của Trung tá Trần Văn Tùng để tiễn biệt người quân nhân đã hi sinh khi lao xuống dòng nước dữ cứu người. Trong nỗi đau mất mát, sự cảm phục dành cho anh được nhắc đến bằng tất cả sự trân trọng.

Trời mưa tầm tã, con ngõ nhỏ nơi gia đình Trung tá Trần Văn Tùng sinh sống trầm lắng hơn thường ngày. Những dòng người nối nhau đến viếng, chia buồn, động viên người thân của anh trước sự ra đi quá đột ngột.

Vợ và các con của Trung tá Trần Văn Tùng.

Trong căn nhà phủ màu tang tóc, đồng đội, anh em, họ hàng và bà con lối xóm mỗi người một việc. Người dọn dẹp, người phụ giúp gia đình chuẩn bị tang lễ, người lặng lẽ đứng bên chia sẻ nỗi đau với những người thân của Trung tá Trần Văn Tùng. Không ai bảo ai, tất cả cùng muốn làm một điều gì đó để gia đình anh vơi bớt phần nào mất mát.

Di ảnh Trung tá Trần Văn Tùng.

Linh cữu Trung tá Trần Văn Tùng.

Ban tổ chức tang lễ thực hiện lễ truy điệu.



Bà Vũ Thị T., một người hàng xóm của gia đình Trung tá Trần Văn Tùng, cho biết gia đình anh mới chuyển về ngôi nhà hiện tại khoảng một năm. Khoảng thời gian chưa dài, nhưng sự chân tình, trách nhiệm của người quân nhân đã khiến anh Tùng để lại tình cảm trong lòng những người xung quanh

Bà con lối xóm đến tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng.



Theo bà T., Trung tá Tùng là người sống tình cảm, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi có việc cần. “Trung tá Tùng sống rất tình cảm. Ai trong xóm cần giúp đỡ gì anh cũng sẵn sàng hỗ trợ nên được mọi người quý mến”, bà T. chia sẻ

Đồng đội và những người thân thiết.



Bởi vậy, khi hay tin Trung tá Tùng lao xuống sông cứu người rồi mất tích, những người hàng xóm không khỏi bàng hoàng. “Nghe tin Trung tá Tùng lao xuống sông cứu người, ai nấy đều cảm phục trước hành động dũng cảm ấy. Sự ra đi đột ngột của Trung tá Tùng khiến chúng tôi không khỏi xót xa”, bà T. nghẹn ngào

Với những người sống gần gia đình anh, sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng không chỉ là nỗi đau của riêng người thân. Đó còn là khoảng trống trong một xóm nhỏ, nơi mọi người từng quen với hình ảnh người đàn ông mặc quân phục, sống giản dị và sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Các đoàn thể tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng.



Trong ngày tang lễ, nỗi đau hiện rõ trên gương mặt những người thân của Trung tá Trần Văn Tùng. Chị Nguyễn Thị Hà, chị họ của Trung tá Trần Văn Tùng, cho biết sự ra đi đột ngột của anh khiến cả gia đình vô cùng đau xót. Đau đớn nhất là những đứa trẻ phải đối diện với sự thật rằng từ nay sẽ không còn được nhìn thấy người cha trở về nhà. Trước những giọt nước mắt của con, mẹ cháu cố gắng động viên: “Con can đảm lên, bố con đã hy sinh rất vẻ vang”. Có lẽ, đó là lời động viên đau đớn nhất mà một người mẹ có thể nói với con mình trong giờ phút ấy.

Những giọt nước mắt thương tiếc hoà cùng những giọt nước mưa.



Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong căn nhà nhỏ, những vòng hoa lặng lẽ xếp dài, những người đến viếng cúi đầu tiễn biệt.