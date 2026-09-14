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Xác định nguyên nhân vụ xe tải lật ngang trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thái Lâm

TPO - Cục Cảnh sát Giao thông xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái, khiến xe tải lật ngang trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Lâm Đồng.

Ngày 14/9, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lật ngang trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào sáng 13/9.

Clip ghi lại cảnh tài xế buồn ngủ dẫn đến tai nạn.

Vào sáng 13/9, ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy, đồng thời xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải.

Đáng chú ý, dữ liệu giám sát hành trình cho thấy tài xế có các thời điểm dừng nghỉ và không lái xe quá 4 giờ liên tục trước khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, qua xác minh bước đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 4h40 ngày 13/9, tài xế L.V.T. (SN 1991) điều khiển xe tải biển số 89H-003.15 lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng Nam - Bắc.

Đến Km215+500, đoạn qua xã Hàm Liêm (Lâm Đồng), phương tiện bất ngờ mất lái, va vào cọc tiêu bên lề đường, sau đó lao vào dải phân cách cứng giữa đường rồi lật nghiêng.

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Hiện trường vụ lật xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào sáng 13/9.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, xe tải nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, phương tiện ùn ứ ở cả 2 chiều. Một số cọc tiêu và dải phân cách cũng bị hư hỏng.

Ngay sau vụ việc, Tổ Cảnh sát Giao thông số 10 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan vụ tai nạn.

Thái Lâm
#xe tải #tai nạn giao thông #cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết #tài xế buồn ngủ #xác định nguyên nhân

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