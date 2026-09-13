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Xe đầu kéo lật chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thái Lâm

TPO - Một xe đầu kéo lật chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, khiến giao thông hai chiều ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 13/9, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 89H-003.15 lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km215+600, đoạn qua xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng), phương tiện bất ngờ mất lái rồi lật ngang, chắn cả hai hướng lưu thông.

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Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: CTV.

Do xe nằm chắn ngang mặt đường và đè lên dải phân cách giữa, các phương tiện từ hai hướng không thể tiếp tục di chuyển, gây ùn tắc kéo dài hơn 1 km. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Các phương tiện Bắc - Nam được hướng dẫn rời cao tốc tại các nút giao Ma Lâm và Ba Bàu để hạn chế ùn tắc. Đơn vị quản lý tuyến cũng điều xe cứu hộ đến hiện trường xử lý sự cố.

Đến khoảng 7h30, lực lượng cứu hộ đã đưa phương tiện gặp nạn vào vị trí phù hợp, tạm thời giải phóng một làn xe mỗi chiều, giúp giao thông qua khu vực được khơi thông.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
#xe đầu kéo #cao tốc Vĩnh Hảo #Lâm Đồng #giao thông ùn tắc #tai nạn giao thông

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