Áp thấp nhiệt đới đổ bộ hôm nay, vùng ảnh hưởng rộng

TPO - Đêm nay (13/9), áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ đất liền khu vực Quảng Trị - Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Trung trong hôm nay, từ đêm nay mở rộng ra miền Bắc.

Vào 4h hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị- Đà Nẵng, cách Đà Nẵng khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc, cách Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đêm qua và sáng sớm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo trong ngày và đêm nay (13/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi qua vùng biển Huế - Quảng Trị, tiến vào đất liền khu vực Quảng Trị - Hà Tĩnh.

Đến 4h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10km/h, đi qua Quảng Trị - Hà Tĩnh sang khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Dù cường độ không mạnh, áp thấp nhiệt đới dự báo gây mưa cho một khu vực rất rộng lớn bao gồm nhiều tỉnh/thành phố ở miền Bắc và miền Trung. Trong đó, địa phương ảnh hưởng ở miền Trung gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Khu vực ảnh hưởng ở miền Bắc gồm trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai.

Dự báo cụ thể, từ sáng 13/9 đến đêm 13/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế là tâm mưa với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, tâm mưa tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai thời gian này mưa từ 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng diện rộng tại khu vực trũng thấp ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,Quảng Trị và Huế.

Thông tin về mưa dông trên đất liền theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/. Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin dự báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Về gió mạnh, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối 13/9 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Thời gian gió mạnh nhất tập trung trong đêm 13 và sáng 14/9.

Trên biển, vùng biển từ phía Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng trong ngày và đêm nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.