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Đảm bảo an ninh năng lượng thúc đẩy tăng trưởng Đồng bằng sông Cửu Long

Hòa Hội

TPO - Chiều tối 12/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn TP. Cần Thơ ước đạt 4.510 triệu kWh, tăng hơn 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

EVN và các đơn vị đang tập trung triển khai 8 dự án lưới điện truyền tải (500kV và 220kV), 4 dự án lưới điện 110kV cùng hệ thống lưới điện trung hạ áp tại Cần Thơ, với tổng vốn đầu tư từ nay tới năm 2030 khoảng 20.700 tỷ đồng.

Đối với các dự án nguồn điện lớn, EVN và GENCO2 đang tích cực đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sang chạy khí Lô B, để đón dòng khí đầu tiên vào quý 3/2027.

Lãnh đạo EVN kiến nghị UBND TP. Cần Thơ hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng tại một số công trình trọng điểm, như đường dây 500kV Ô Môn – Thốt Nốt, TBA 500kV Thốt Nốt và trạm Lấp Vò.

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Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Lương

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua thành phố đã phối hợp rất chặt chẽ với các bộ, ngành, PVN, EVN để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đất đai. Riêng đối với 19 hộ dân vướng mắc đường ống khí Lô B, thành phố đã giải quyết gần hết, cam kết không để ách tắc mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Công Thương hỗ trợ xây dựng và phát triển Trung tâm công nghiệp năng lượng tại địa phương, với quy mô sản lượng điện của PVN dự kiến khoảng 7.000 MW.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu hết sức quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Đặc biệt đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – nơi tỷ trọng công nghiệp còn chưa cao.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoà Hội

Theo Phó thủ tướng, việc phát triển các khu, cụm công nghiệp, trung tâm năng lượng mang tính chiến lược giúp TP. Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL đạt mức tăng trưởng bứt phá, bền vững thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án điện trọng điểm, đặc biệt chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn, Long Phú và Sông Hậu 2.

Đối với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương quan tâm, bổ sung các dự án điện của Cần Thơ, đặc biệt dự án đã có nhà đầu tư. Trong đó chú trọng điện gió ngoài khơi.

Đối với các dự án nhiệt điện, Bộ Công Thương được yêu cầu tính toán mở rộng quy hoạch tại các trung tâm điện lực hiện hữu, trong đó có khu vực Long Phú.

Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu II, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công Thương chủ trì xử lý các vấn đề liên quan trong tháng 9, để có thể phát điện vào năm 2030.

Đối với Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu PVN sớm hoàn tất đàm phán về mỏ khí Lô B để sớm đưa nguồn khí vào khai thác. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, kết quả thăm dò có tín hiệu tích cực, tốt hơn so với phương án ban đầu.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà cho người lao động công ty nhiệt điện Cần Thơ. Ảnh: Minh Lương.
Hòa Hội
#An ninh năng lượng #Cần Thơ #điện lực #dự án điện #ĐBSCL #EVN #phát triển bền vững

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