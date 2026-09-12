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Đưa hai bệnh nhân nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm bị cô lập vào bờ

Thanh Hiền

TPO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) bị cô lập, sóng cao trên 4m, gió cấp 8, biển động mạnh.

Ngày 12/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm) đã đưa hai bệnh nhân nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm vào bờ.

Khoảng 13h cùng ngày, Trung tâm nhận tin báo có hai bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại xã đảo Tân Hiệp. Bệnh nhân Trần Tư (sinh năm 1959) có biểu hiện mệt mỏi, khó thở nhiều, được chẩn đoán suy hô hấp cấp, cơn hen ác tính. Bệnh nhân Nguyễn Tư (sinh năm 1943) đau bụng dữ dội, theo dõi thủng tạng rỗng.

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Tàu SAR 631 ra đảo Cù Lao Chàm cứu nạn hai bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vùng biển Cù Lao Chàm bị cô lập, sóng cao trên 4 mét, gió cấp 8 cùng mưa lớn, biển động mạnh, không có phương tiện đủ khả năng hoạt động.

Trước tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân diễn biến nghiêm trọng, điều kiện y tế tại đảo không đủ khả năng để điều trị, Trung tâm khẩn trương phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng nắm tình trạng bệnh nhân. Các bác sỹ tại đảo nhận định hai bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu nguy hiểm, cần được đưa về cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian sớm nhất, nếu không có thể dẫn đến tử vong.

Lúc 14h06, tàu SAR 631 đã lên đường, đến 15h20 tàu tới Cù Lao Chàm. Lực lượng cứu nạn đưa hai bệnh nhân lên tàu để cấp cứu. Thời điểm này, hai bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch với triệu chứng và biểu hiện không có tiến triển.

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Hai bệnh nhân được chăm sóc y tế, đưa vào bờ để tiếp tục điều trị.

Tàu SAR 631 nhanh chóng chuyển hướng hành trình về trung tâm. Đến 17h30 cùng ngày, tàu đã đưa hai bệnh nhân vào bờ an toàn và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Thanh Hiền
#bệnh nhân #nguy kịch #Cù Lao Chàm #cô lập #biển động #cấp cứu #Đà Nẵng #áp thấp nhiệt đới

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