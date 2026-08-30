Công ty Điện lực Hưng Yên: Bước ngoặt số hóa trong lộ trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Trong xu thế chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, Công ty Điện lực Hưng Yên (CTĐL Hưng Yên) tiếp tục khẳng định bước đi tiên phong trong công tác hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), CTĐL Hưng Yên đang gấp rút chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng: Chính thức ngừng gửi các thông báo chăm sóc khách hàng qua kênh tin nhắn SMS từ ngày 01/10/2026, chuyển dịch toàn bộ sang nền tảng số đa tiện ích.

Dừng SMS truyền thống – Bước đi chiến lược trong lộ trình số

Thực hiện chỉ đạo của EVNNPC tại văn bản số 3783/EVNNPC-KD+KT ngày 21/7/2026, CTĐL Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm chuyển đổi phương thức cung cấp thông tin điện lực trên toàn địa bàn tỉnh. Kể từ ngày 01/10/2026, kênh tin nhắn SMS truyền thống sẽ chính thức khép lại. Toàn bộ các dữ liệu quan trọng như hóa đơn tiền điện, lịch tạm ngừng cung cấp điện, thông báo chỉ số công tơ và các thông tin tư vấn dịch vụ, an toàn sẽ được truyền tải trực tiếp qua App EVN CSKH, Email đăng ký và Website CSKH và các nền tảng số khác.

Đối với các khách hàng ký mới hợp đồng mua bán điện từ ngày 01/8/2026, CTĐL Hưng Yên áp dụng ngay hình thức thông báo qua các kênh điện tử số nhằm tạo thói quen giao dịch hiện đại ngay từ ban đầu. Trong giai đoạn chuyển tiếp tháng 8 và tháng 9/2026, Công ty tiếp tục gửi SMS kèm thông điệp nhắc lại lộ trình chuyển đổi để người dân chủ động nắm bắt. Song song với đó, công tác rà soát và chuẩn hóa dữ liệu khách hàng chính chủ trên hệ thống quản lý thông tin cũng được triển khai quyết liệt, bảo đảm thông tin liên lạc được cập nhật chính xác, không gây gián đoạn quyền lợi của người tiêu dùng.

Nhân viên Điện lực Phố Hiến hướng dẫn khách hàng các tiện ích của App EVN CSKH

Ông Phạm Thanh Sơn, địa chỉ tại Đường Bãi Sậy, Phường Phố Hiến chia sẻ: "Điều tôi thấy hữu ích nhất khi sử dụng App EVN CSKH là có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ của gia đình hằng ngày. Nhờ đó, tôi biết được những thời điểm điện năng sử dụng tăng cao để điều chỉnh việc sử dụng các thiết bị điện trong nhà, thay vì thụ động chờ đến cuối tháng. Ứng dụng cũng rất thuận tiện khi có thể chủ động xem hóa đơn, thanh toán tiền điện và nhận các thông báo từ ngành Điện ngay trên điện thoại. Chỉ cần vài thao tác đơn giản là tôi đã nắm trọn thông tin."

Xác định việc chuyển đổi chỉ thực sự thành công khi có sự hưởng ứng từ cộng đồng, CTĐL Hưng Yên đã huy động toàn bộ hệ thống chuyên môn và CBCNV vào cuộc. Các đơn vị Điện lực trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương phát thanh liên tục trên hệ thống truyền thanh xã, phường; đồng thời đăng tải nội dung hướng dẫn rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội. Lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích được huy động làm nòng cốt, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và đăng ký Email, hướng dẫn xem các thông báo của ngành Điện từ các nền tảng đa kênh tại các buổi sinh hoạt cộng đồng hay điểm giao dịch.

Cán bộ, nhân viên các Điện lực thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên tích cực đi từng nhà, các điểm nhà Văn hóa các thôn, khu phố để tư vấn và hướng dẫn cài đặt App EVN CSKH tới khách hàng

Theo số liệu thống kê đến hết tháng 7 năm 2026, CTĐL Hưng Yên đang quản lý 1.249.522 hợp đồng mua bán điện. Tháng 7/2026, CTĐL Hưng Yên đã kết nối thành công 90.373 trên tổng số 99.814 khách hàng, đạt tỷ lệ 90,54% chỉ tiêu tháng có khách hàng liên kết App EVN CSKH. Kết quả này không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên CTĐL Hưng Yên mà còn phản ánh sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với dịch vụ điện số.

App EVN CSKH - "Trợ lý số" thông minh và minh bạch cho mọi nhà

Công ty Điện lực Hưng Yên thiết kế hình ảnh/Infographic để đăng tải và hướng dẫn khách hàng trên các nền tảng số khác

Không đơn thuần là một kênh nhận thông báo, App EVN CSKH được phát triển như một "trợ lý số" toàn diện. Điểm đột phá lớn nhất của ứng dụng là tính năng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày. Thay vì thụ động chờ đến hóa đơn cuối tháng, người dùng giờ đây có thể kiểm tra lượng điện gia đình đã sử dụng ngày hôm trước, từ đó chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt để tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh tính năng minh bạch chỉ số, ứng dụng còn đóng vai trò cảnh báo sớm các sự cố an toàn. Nhờ tích hợp dữ liệu từ công tơ điện tử, hệ thống có thể phát hiện các trường hợp sản lượng điện tăng cao bất thường. Nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhờ theo dõi App đã kịp thời báo cho cán bộ kỹ thuật Điện lực đến kiểm tra, qua đó phát hiện sự cố rò rỉ điện sau công tơ (do hư hỏng máy bơm hoặc chập đường dây), phòng tránh nguy cơ cháy nổ và ngăn ngừa tổn thất tài chính không đáng có. Đối với các doanh nghiệp, ứng dụng cũng hỗ trợ quản lý đồng thời nhiều hợp đồng mua bán điện, giúp tối ưu hóa quy trình vận hành.

Để sẵn sàng cho thời điểm chính thức ngừng gửi tin nhắn SMS từ ngày 01/10/2026, CTĐL Hưng Yên khuyến nghị quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn chủ động lựa chọn và đăng ký các kênh tương tác thay thế. Người dân có thể dễ dàng tải ứng dụng "EVN CSKH" trên Google Play hoặc App Store, liên kết mã khách hàng và cập nhật địa chỉ Email nhận hóa đơn; hoặc liên hệ Tổng đài 1558 hoặc 19006769 để được hỗ trợ 24/7.

Việc đẩy mạnh App EVN CSKH không thuần túy là sự thay đổi về phương thức truyền tải thông tin, mà là lời cam kết của CTĐL Hưng Yên trong việc lấy khách hàng làm trung tâm. Sự đồng hành của người dân trong chuyển đổi số sẽ là nền tảng vững chắc để ngành Điện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới một hệ sinh thái minh bạch, hiện đại và tiện lợi nhất cho khách hàng.