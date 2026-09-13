Bộ Công an phát động cuộc thi Data for Life tại Singapore

TPO - Vừa qua, tại tòa nhà Vidacity thuộc Bộ Phát triển Số và Thông tin Singapore, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với AI Singapore tổ chức lễ phát động cuộc thi Data for Life mùa 4 năm 2026 – Build Together.

Bộ Công an Việt Nam phối hợp với AI Singapore tổ chức lễ phát động cuộc thi Data for Life mùa 4 năm 2026.

Chương trình là hoạt động nhằm mở rộng phạm vi kết nối quốc tế của cuộc thi, đồng thời tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện AI Singapore chia sẻ về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Với hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển AI năng động của Singapore cùng nhu cầu ứng dụng dữ liệu, công nghệ ngày càng lớn tại Việt Nam, hai bên có nhiều dư địa để kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, từng bước đưa các sáng kiến công nghệ từ nghiên cứu tới thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn.

Theo Bộ Công an, lễ phát động tại Singapore không chỉ góp phần giới thiệu Data for Life 2026 tới cộng đồng công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành các mạng lưới hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore, qua đó tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn bằng dữ liệu và công nghệ giải quyết các vấn đề chung của khu vực Asean và thúc đẩy cộng đồng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong khu vực.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục thu hút sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu, startup, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ tại Singapore, cùng chung tay xây dựng những giải pháp thiết thực, có khả năng triển khai và nhân rộng, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên tọa đàm.

Trong khuôn khổ các hoạt động quốc tế của Cuộc thi Data for Life 2026, tại Singapore, Bộ Công an phối hợp với BLOCK71 – hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tổ chức chương trình Kick-off Data for Life 2026, mở rộng kết nối cuộc thi với cộng đồng công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc tế.

Chương trình quy tụ hơn 20 startup, hơn 20 doanh nghiệp, trong đó có đại diện Microsoft, Deel, Google,… cùng các nhà khoa học, nhà đầu tư, chuyên gia phát triển hệ sinh thái, tổ chức cộng đồng và sinh viên tại Singapore.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của ông Edward Lim – Giám đốc Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ BLOCK71 chi nhánh Việt Nam, Đại học Quốc gia Singapore; bà Tracy Nguyễn – Giám đốc Chương trình, Viện nghiên cứu AI xuất sắc của KPMG tại Singapore; ông Dobariyapatel Hardik Kish – đồng sáng lập startup Factorem, đội thi đạt Giải Nhì Cuộc thi Data for Life năm 2025; cùng đại diện Ban Tổ chức Data for Life 2026.

Phiên tọa đàm tập trung trao đổi về cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam, tiềm năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, khả năng kết nối startup Singapore với các bài toán của khu vực công và doanh nghiệp Việt Nam, cũng như lộ trình đưa một ý tưởng từ thử nghiệm tới ứng dụng thực tế.