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Đà Nẵng: Phát hiện ba hài cốt liệt sĩ tại nơi từng là trạm điều trị thương binh

Hoài Văn

TPO - Từ lời kể của hai nhân chứng cao tuổi về một trạm điều trị thương binh thời kháng chiến chống Pháp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được ba hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Quế Phước, TP. Đà Nẵng.

Ngày 14/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm, quy tập được ba hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Mậu Long, xã Quế Phước.

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Lực lượng chức năng tìm thấy ba hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Manh mối về vị trí các phần mộ do ông Bùi Tiến Nghĩa (71 tuổi) và ông Hà Nẩm (85 tuổi), cùng trú tại thôn Mậu Long, cung cấp.

Theo lời kể của hai nhân chứng, tại khu vực này từng có một trạm điều trị thương binh được dựng bằng tranh, nằm gần Khe Cái, đối diện Gò Vảy Ốc. Cạnh trạm có một đoạn giao thông hào dài khoảng 66-70m, nhưng về sau đã được lấp lại.

Ông Nghĩa cho biết, qua lời kể của cha mẹ, ông biết khu vực vườn nhà từng là nơi đặt trạm điều trị thương binh. Trên sườn đồi, cách Khe Cái khoảng 80m, có 6 phần mộ liệt sĩ.

Trong khi đó, ông Hà Nẩm nhớ lại khoảng năm 1946-1947, khi gia đình còn sinh sống trên đỉnh đồi, cách trạm điều trị khoảng 150m. Khi đó, ông thường lên khu vực này chơi và tận mắt chứng kiến các y tá dùng bẹ chuối khô để băng bó vết thương cho thương binh. Hai nữ y tá mà ông Nẩm còn nhớ tên là Tình và Bé.

Từ những thông tin do các nhân chứng cung cấp, cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, xác định khu vực và tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

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Các hài cốt liệt sĩ đang được đưa về tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng

Sau 3 ngày tìm kiếm, từ ngày 11 đến 13/9, lực lượng chức năng phát hiện ba hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như lọ thủy tinh, cúc áo, mảnh khăn và vải dùng để băng bó vết thương.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cho biết, trong ba hài cốt được tìm thấy, có một hài cốt đủ điều kiện để lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Hiện, cả ba hài cốt liệt sĩ được quản lý, bảo quản và thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Hoài Văn
#liệt sĩ #Đà Nẵng #hài cốt #trạm điều trị #kháng chiến chống Pháp #quy tập #di vật

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