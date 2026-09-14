Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra trong Quân đội

Nguyễn Minh

TPO - Sáng 14/9, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hội nghị có sự tham dự của các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; đại biểu chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.

bqp-2.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tổng tham mưu trình bày báo cáo về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã giao Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến về nội dung này.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu, việc chuyển giao được thực hiện theo hướng không làm phát sinh tổ chức, biên chế, bảo đảm thống nhất, đồng bộ đầu mối tiếp nhận, quản lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm.

Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung đề xuất, đồng thời phân tích, làm rõ cơ sở pháp lý, tính phù hợp và những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

bqp-1.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.
bqp-3.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang thống nhất với nội dung đề xuất; đồng thời lưu ý một số chi tiết cần chỉnh sửa, bảo đảm báo cáo đề xuất chặt chẽ, phù hợp.

Phó Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu các cơ quan tư pháp trong Quân đội tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn; tăng cường phối hợp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc liên quan chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý cần tiếp tục cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự khi được ban hành để áp dụng phù hợp vào thực tiễn công tác; đồng thời giao cơ quan chức năng hoàn thiện văn bản, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nguyễn Minh
#chuyển thẩm quyền điều tra trong Quân đội #Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương #Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng #Thường vụ Quân ủy Trung ương #Cục Bảo vệ an ninh Quân đội #Đại tướng Phan Văn Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe