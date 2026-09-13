Trinh sát Biên phòng phá chuyên án lớn

TPO - Sau hai giai đoạn đấu tranh, Chuyên án XC726P do Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng chủ trì đã bắt giữ 5 đối tượng người Việt Nam và 15 người Trung Quốc; thu giữ 5 xe ô tô, 14 điện thoại di động. Lực lượng chức năng bước đầu làm rõ hoạt động tổ chức, vận chuyển người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép qua nhiều địa bàn.

Lần theo những chuyến xe

Theo Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng (BĐBP), từ những nguồn tin, tài liệu thu thập được, lực lượng trinh sát xác định một đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố để tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án XC726P.

Từ ngày 15/7 đến 20/8/2026, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng tại nhiều địa bàn xác minh, làm rõ những người, phương tiện liên quan, trước khi quyết định tổ chức đấu tranh qua 2 giai đoạn.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/8, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 35, thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển kiểm soát 60A-72132 có dấu hiệu nghi vấn.

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà cho xe bỏ chạy, chở theo 2 công dân Trung Quốc. Lực lượng Biên phòng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức truy bắt. Đến Km295, cao tốc Vân Phong - Nha Trang, chiếc xe bị dừng để kiểm tra. Người điều khiển được xác định là Trần Thanh Hiếu (SN 1984), trú tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Theo lời khai ban đầu, ngày 21/8, Trần Thanh Hiếu nhận điện thoại của một phụ nữ chưa rõ nhân thân, được cho là đang ở Campuchia, thuê chở 2 công dân Trung Quốc từ TPHCM đến giao cho một người khác tại khu vực ngã ba Phú Tài, phường Bắc Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với tiền công 4,5 triệu đồng.

Lực lượng đánh án bắt giữ đối tượng Trần Thanh Hiếu (SN 1984, trú tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai).

Từ lời khai này, lực lượng đánh án tiếp tục lần theo một mắt xích khác. Cùng ngày 22/8, tại khách sạn Hồng Trâu 1, khu vực Đền Tranh, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Văn Sản (SN 1989, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình), cùng 5 công dân Trung Quốc không có giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Theo lời khai ban đầu, 5 người này được Trần Thanh Hiếu giao cho Nguyễn Văn Sản tại Đà Nẵng để đưa đến khách sạn lưu trú, chờ xuất cảnh trái phép bằng đường biển sang Trung Quốc. Cơ quan chức năng bước đầu xác định Hiếu có vai trò đưa người từ khu vực phía Nam ra các tỉnh miền Trung; Sản giúp sức trong việc bố trí nơi lưu trú và đưa người từ miền Trung ra khu vực phía Bắc.

Những kết quả ban đầu cho thấy đây không phải những chuyến vận chuyển đơn lẻ. Theo Cục Trinh sát BĐBP, từ tháng 4/2026, 2 đối tượng trên đã tổ chức gần 20 lượt, đưa khoảng 60 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép, với mức giá từ 2,5 đến 7 triệu đồng/người.

Kết thúc giai đoạn 1, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng người Việt Nam, 7 người Trung Quốc, tạm giữ 3 ô tô và 10 điện thoại di động.

Khép những mắt xích ở biên giới

Từ những mắt xích được làm rõ ở giai đoạn đầu, Ban chuyên án chuyển hướng lên khu vực biên giới Quảng Ninh, tập trung đấu tranh với nhóm đưa người Trung Quốc tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26/8, tại Trạm thu phí cao tốc Hạ Long - Móng Cái 2, lực lượng đánh án bắt giữ một đối tượng đang tổ chức cho 2 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép; tạm giữ một ô tô và 2 điện thoại di động.

Cuộc đấu tranh tiếp tục được mở rộng. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27/8, tại nhà nghỉ Hương Sen, khu vực Trần Phú, phường Móng Cái 1, lực lượng đánh án bắt giữ 6 công dân Trung Quốc.

Lực lượng Biên phòng lấy lời khai các đối tượng trong Chuyên án.

Sáng hôm sau, lực lượng đánh án tiếp tục tác động nghiệp vụ để 2 đối tượng liên quan đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đầu thú về hành vi tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Kết thúc giai đoạn 2, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng người Việt Nam, 8 người Trung Quốc; tạm giữ 2 ô tô và 4 điện thoại di động.

Theo Cục Trinh sát BĐBP, bước đầu xác định từ tháng 7/2026, 3 đối tượng người Việt Nam trong nhóm này đã tổ chức 13 lần, đưa khoảng 75 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép, với mức giá từ 3 đến 6 triệu đồng/chuyến.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng cũng làm rõ những lý do khác nhau khiến số người này tìm cách di chuyển qua Việt Nam. Hai người Trung Quốc bị bắt giữ trong giai đoạn 2 khai đã thông qua môi giới nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để làm thuê tại Hà Nội. Do không có giấy tờ hợp pháp, họ không tìm được việc làm, sau đó lại thông qua môi giới để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc, với mức giá xuất, nhập cảnh khoảng 50 triệu đồng/người.

6 người còn lại khai do phía Campuchia tăng cường truy quét, bắt giữ nên thông qua môi giới tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với mức giá từ 4.000 đến 5.000 USD/người. Lực lượng chức năng bước đầu xác định khu vực Bình Ngọc và đầu cầu Trà Bình, phường Móng Cái 1, là khu vực xuất cảnh trái phép.