Lính Biên phòng túc trực, hướng dẫn học sinh trường nội trú biên giới nền nếp sinh hoạt

TPO - Từ những chiếc chăn còn vụng về chưa biết gấp, bộ quần áo chưa biết sắp xếp đến những đêm bật khóc vì nhớ nhà, học sinh ở các trường nội trú vùng biên Sơn La đang học cách sống tự lập từng ngày. Ở đó, những người lính Biên phòng kiên nhẫn “cầm tay chỉ việc”, trở thành điểm tựa để các em làm quen với nếp sống mới.

Từ chiếc chăn, bộ quần áo đến nếp sống tự lập

Buổi sáng ở khu nội trú Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phiêng Pằn bắt đầu bằng những nhịp sinh hoạt đều đặn: Tập thể dục, vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, ăn sáng rồi đến lớp.

Với người lớn, đó là những công việc quen thuộc. Nhưng với những đứa trẻ biên giới lần đầu sống xa gia đình, từng việc nhỏ lại là một bài học mới.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng hướng dẫn học sinh trường nội trú gập chăn màn.

Giữa khu nhà nội trú, màu xanh áo lính trở nên thân thuộc, cùng thầy cô duy trì nền nếp, hướng dẫn học sinh từ những việc tưởng như đơn giản nhất.

Vừa hướng dẫn cách gấp chăn, Trung tá Lò Văn Dương, Phó Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, cho biết, cán bộ, chiến sĩ cắm trại tại trường bán trú để hướng dẫn học sinh nền nếp sinh hoạt, kỹ năng sống, đồng thời động viên các em yên tâm học tập.

“Khó khăn, vất vả nhất là học sinh tiểu học. Nhiều em còn nhỏ, lần đầu xa gia đình nên từ những việc rất nhỏ như ăn, ở, ngủ nghỉ, sử dụng quạt, giữ ấm cơ thể hay sắp xếp đồ dùng cá nhân cũng cần được hướng dẫn, hỗ trợ”, Trung tá Lò Văn Dương chia sẻ.

Cũng như ở Phiêng Pằn, tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Chiềng Tương, những ngày đầu làm quen với cuộc sống nội trú bắt đầu từ những việc rất đỗi đời thường: gấp chăn, màn, xếp quần áo, quét dọn phòng ở.

“Chăn thì to, màn thì dài và rộng”, Trung tá Đỗ Ngọc Tân, Đội trưởng Kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Chiềng Tương kể. Có em nhỏ cầm chiếc chăn lên gần như bị che kín người, phải cùng bạn bè loay hoay một lúc mới gấp được.

Cán bộ, chiến sĩ đến từng phòng hướng dẫn các học sinh tiểu học.

“Điều quan trọng là hướng dẫn chứ không làm thay các cháu”, Trung tá Đỗ Ngọc Tân nói. Bởi nếu bộ đội làm giúp tất cả, những đứa trẻ sẽ khó hình thành tính tự lập.

Vì thế, các anh kiên nhẫn chỉ từng bước để học sinh tự làm: Gấp chăn, sắp xếp quần áo, quét dọn phòng ở, vệ sinh cá nhân, đúng giờ ăn, đúng giờ ngủ và đến giờ học thì vào lớp nghiêm túc.

“Những bài học ấy không có trong sách giáo khoa, nhưng lại là hành trang đầu tiên để những đứa trẻ vùng biên học cách tự chăm sóc mình, sống có nền nếp và trách nhiệm hơn”, Trung tá Tân bộc bạch.

Với học sinh nhỏ tuổi, những ngày đầu còn có một thử thách về nỗi nhớ nhà.

Có em buổi tối nhớ bố mẹ rồi ngồi khóc thút thít. Có hôm, cả phòng cùng khóc. Bố mẹ ở những thôn, bản cách trường cả chục cây số không thể đến, các chiến sĩ Biên phòng lại tìm đến động viên.

Thầy cô và những người lính cũng ở bên, dỗ dành, trò chuyện, giúp các em bình tâm rồi đi vào giấc ngủ.

Cán bộ Biên phòng vừa động viên, vừa giúp các em chuẩn bị bài về nhà.

“Điểm tựa” trong những ngày đầu xa nhà

Thầy Lê Văn Liêu, Phó Hiệu trưởng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phiêng Pằn, cho hay việc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trực tiếp đến hỗ trợ nhà trường có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt trong giai đoạn đầu học sinh làm quen với môi trường bán trú.

Sự hiện diện của người lính vì thế không chỉ để giữ nền nếp. Trong những ngày đầu xa vòng tay gia đình, họ còn trở thành điểm tựa để những đứa trẻ tập làm quen với cuộc sống tự lập.

“Hình ảnh người lính Biên phòng đã rất thân thuộc, gần gũi với các em từ bé. Nên cán bộ, chiến sĩ động viên, hướng dẫn các em nền nếp sinh hoạt rất hiệu quả, thiết thực, giúp các em hình thành nếp sống ngăn nắp, ý thức kỷ luật, tác phong giờ giấc, tính tự lập và hòa nhập nhanh với môi trường mới”, thầy Liêu cho hay.

Nhiều em học sinh nhớ nhà, cán bộ Biên phòng tận tình động viên.

Em Vì Thị Tuyết Ngân, học sinh lớp 6A2, Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phiêng Pằn tâm sự, những ngày đầu đến môi trường mới, em và các bạn còn bỡ ngỡ với nếp sinh hoạt.

Nhờ được các chú bộ đội hướng dẫn, học sinh nhanh chóng bắt nhịp cuộc sống, thực hiện nghiêm giờ giấc, giữ phòng ở sạch sẽ và xếp chăn màn gọn gàng.

“Các chú bộ đội Biên phòng đã như người thân của chúng em. Được các chú hỗ trợ là điểm tựa tinh thần rất lớn cho chúng em khi mới nhập học”, Ngân chia sẻ.