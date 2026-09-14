Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng tăng võng nilon, vỏ đạn AK trong rừng già ở Đà Nẵng

TPO - Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng tìm kiếm, phát hiện trong một ngôi mộ nghi liệt sĩ giữa khu rừng già ở xã Trà Giáp (TP. Đà Nẵng), có hài cốt cùng bộ tăng võng nilon, 2 cúc áo, 2 vỏ đạn súng AK và một số mảnh quần áo đã mục nát.

Ngày 14/9, UBND xã Trà Giáp (TP. Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu rừng già thuộc thôn 3, xã Trà Giáp.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ trong khu rừng già ở xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng. Ảnh CTV

Theo ông Trần Ngọc Liên (sinh năm 1947, trú ở thôn 3, xã Trà Giáp), trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến 1976, các đơn vị thuộc Quân khu 5 từng đóng quân tại khu vực suối Đá Mài. Khi đó, bộ đội thường xuống địa bàn để mua lương thực, thực phẩm.

Năm 2023, con trai ông Liên là anh Trần Minh Trực (sinh năm 1981) trong một lần đi rừng phát hiện một ngôi mộ có kích thước khoảng 80cm x 200cm, nghi là mộ bộ đội.

Đáng chú ý, xung quanh khu vực này có nhiều hầm, hào chiến đấu, nhiều loại pin đá cùng cáp điện thoại. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã quy tập một mộ liệt sĩ tại khu vực này.

Từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu hồ sơ, khảo sát thực địa và xác định tại khu rừng già ở thôn 3 có một ngôi mộ nghi là mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ ra khỏi khu vực rừng già, đưa về bảo vệ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp.

Ngày 13/9, Đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp tổ chức khai mở ngôi mộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ đã phân hủy hoàn toàn. Cùng với hài cốt có nhiều di vật gồm một bộ tăng võng nilon, 2 cúc áo, 2 vỏ đạn súng AK và một số mẫu quần áo đã mục nát.

Hiện, hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo vệ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp. Dự kiến ngày 16/9, địa phương sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, xã Trà My, TP. Đà Nẵng.