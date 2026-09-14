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Xã hội

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Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất tăng biên chế cấp xã?

Luân Dũng

TPO - Chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu mới về nhân lực cấp xã khi khối lượng công việc tăng cao. Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí biên chế sẽ được tính toán theo vị trí việc làm và đặc thù từng địa phương.

Gửi kiến nghị sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri tỉnh Quảng Ngãi phản ánh, khối lượng và áp lực công việc của cán bộ, công chức cấp xã tăng đáng kể trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung, điều chỉnh biên chế cấp xã linh hoạt, phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đặc điểm địa bàn và phân loại đơn vị hành chính của từng địa phương.

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Địa phương chủ động điều chỉnh biên chế từng cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

Trả lời cử tri về nội dung này, Bộ Nội vụ nêu rõ, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ có văn bản đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Trong đó có đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 tại các đơn vị trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức (có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số, yếu tố đặc thù vùng, miền).

Hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận, quy định mới về quản lý biên chế, quy định về biên chế của các tỉnh, thành phố năm 2026 và định hướng giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc, các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên… Từ đó chủ động bố trí, giao, điều chỉnh biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp. Trong đó, cần bảo đảm không vượt quá tổng số biên chế được giao.

Nâng cao chất lượng hoạt động cấp cơ sở

Tại cuộc làm việc mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Bộ Nội vụ phải bám sát các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp cơ sở.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các địa phương, chủ động nắm tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng Đề án về khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới. Trong đó có tiền lương và phụ cấp chức danh lãnh đạo cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính.

Luân Dũng
#Biên chế #Cấp xã #Chính quyền địa phương #Bộ Nội vụ #Chuyển đổi số #Quản lý nhân sự #Phân loại hành chính #Quốc hội #Bộ Chính trị #vị trí việc làm

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