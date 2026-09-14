Người dân trung tâm TP Đồng Nai vật lộn dọn nhà sau 3 ngày ngập nước

TPO - Sau 3 ngày chìm trong nước, nước sông Buông đã rút dần. Hàng trăm hộ dân tại khu vực ấp Miễu, 9B, 9C... thuộc phường Phước Tân, TP Đồng Nai trở về nhà, tất bật dọn dẹp lớp bùn đất, hút nước và khôi phục cuộc sống sau trận ngập sâu.

Ngày 13/9, ghi nhận tại khu phố Miễu, nhiều căn nhà vẫn còn ngổn ngang sau khi nước rút. Bàn ghế, giường, chiếu, tủ và nhiều vật dụng sinh hoạt phủ kín bùn đất. Những gia đình bị ngập sâu phải dùng máy bơm hút nước ra ngoài, trong khi người thân chia nhau lau dọn từng khu vực để sớm có chỗ sinh hoạt.

﻿ Anh Nguyễn Trường Phát cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa sau trận ngập sâu từ ngày 10/9

Anh Nguyễn Trường Phát, ngụ khu phố Miễu cho biết từ chiều 10/9, mưa lớn trút xuống khiến nước từ thượng nguồn sông Buông cuồn cuộn đổ về. Gia đình anh chỉ kịp kê cao một số thiết bị điện như tủ lạnh, ti vi, còn nhiều vật dụng trong bếp, giường chiếu, quần áo đều bị nước nhấn chìm, bám đầy bùn đất.

“Nước lên nhanh, gia đình tôi phải ra ngoài thuê chỗ ở. Đến nay nước rút, mọi người mỗi người một tay dọn dẹp để nhanh chóng có chỗ ở, sinh hoạt trở lại”, anh Phát nói.

Theo anh Phát, khu vực này nhiều năm qua cứ vào mùa mưa là xảy ra ngập, nhưng chưa năm nào nước dâng cao và kéo dài như đợt này. Trước đây, nước sông Buông có dâng nhưng thường rút khá nhanh. Trong khi đó, năm nay nước từ khu vực cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dồn về nhanh, trong khi hệ thống thoát nước hai bên tuyến cao tốc chưa hoàn thiện, khiến khu dân cư nhanh chóng chìm trong nước.

Anh Phát kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp xây dựng hệ thống mương, cống thoát nước, dẫn nước từ khu vực cao tốc ra sông Buông; đồng thời khơi thông dòng chảy sông Buông để hạn chế tình trạng mưa lớn là ngập.

﻿ Nhà bà Nguyễn Thị Thúy, ngụ khu vực ấp 9A ngập hơn 1 mét dù nước đã rút nhưng nước trong nhà bà vẫn lênh láng buộc phải dùng máy bơm hút nước ra

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thúy, ngụ khu vực ấp 9A, phường Phước Tân cho biết những năm trước, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thành, khu vực này cũng xảy ra ngập vào mùa mưa nhưng nước rút nhanh.

“Đợt này nước ngập sâu và lâu hơn nhiều. Có thời điểm nước trong nhà cao hơn 1m. Sau khi nước rút, gia đình tôi phải dùng máy bơm hút nước ra ngoài”, bà Thúy cho biết.

Theo bà Thúy, nước không tràn trực tiếp từ phía trước vào nhà mà chủ yếu từ khu vực phía bờ cao tốc thấm và dồn xuống. Để bảo vệ tài sản, gia đình bà phải kê cao các vật dụng, đồng thời thức trắng đêm theo dõi mực nước.

Sau 3 ngày, nước mới rút đáng kể. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả vẫn còn nhiều khó khăn khi bùn đất phủ kín nền nhà và nhiều vật dụng bị hư hỏng.

“Chúng tôi mong Nhà nước sớm quan tâm, làm hệ thống mương thoát nước dưới chân cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để người dân yên tâm sinh sống, chứ cứ mưa lớn là ngập thì cuộc sống rất khó khăn”, bà Thúy nói.

Dù nước đã xuống, nhiều nhà và khu vườn tại khu phố Miễu nước vẫn còn lênh láng.

Đến ngày 13/9, mực nước sông Buông đã xuống thấp hơn, nhiều hộ dân chủ động tháo các bờ ngăn, khơi dòng để nước thoát ra ngoài. Dù vậy, tại một số khu vực trũng thấp, nước vẫn còn đọng, nhiều diện tích cây trồng bị ngập, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, sáng 11/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về nhanh, gây ngập nhiều khu vực tại phường Phước Tân. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm một phần khu phố Hương Phước (mới), các tổ 9A, 9A1, 9A2, 9B, 9B1, 9C, tổ 10 (thuộc khu phố Miễu cũ) và tổ 17, 18. Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu. Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất có mực nước cao khoảng 1,5m, ảnh hưởng đến khoảng 320 hộ dân.

Trước tình hình trên, UBND phường Phước Tân đã phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, đồng thời kiểm tra, nắm tình hình để có giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt tại khu vực.

Nhiều nhà bị ngập cô lập dưới tuyến đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, song song tuyến chưa có mương dẫn thoát nước

Theo lãnh đạo UBND phường Phước Tân, sông Buông nhiều năm chưa được cải tạo, nạo vét, lòng sông nhỏ hẹp, dòng chảy không đảm bảo lưu lượng thoát nước về sông Đồng Nai khiến nước lũ tràn bờ, len theo các con đường, vườn cây ngập vào nhà dân.

Tại phường Phước Tân nước lớn hơn những năm trước, lượng nước lũ từ đầu nguồn về (tại khu vực phường Long Khánh, phường Trảng Bom) chảy về khá lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp ở phường Phước Tân ngập nặng, không phải do mưa trên địa bàn phường gây ngập.

Địa phương sẽ báo cáo thành phố đề nghị sớm đẩy nhanh triển khai đề án, cải tạo nâng cấp sông Buông.

Theo người dân, khu vực cầu tạm dưới cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bắc qua sông Buông bị nhiều đá xây dựng tích tụ qua quá trình xây cao tốc chưa được nạo vét, ảnh hưởng đến dòng chảy