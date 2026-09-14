Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Con trai của Trung tá Trần Văn Tùng: 'Bố đâu rồi, sao đêm muộn rồi bố chưa về với con'

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Gia đình Trung tá Trần Văn Tùng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, vừa thông báo chương trình tang lễ sau khi anh hy sinh trong lúc dũng cảm lao xuống sông Trà Lý cứu người gặp nạn.

Theo thông báo của gia đình, Trung tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987) - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3, đã hy sinh ngày 12/9/2026 khi lao xuống sông Trà Lý, khu vực cầu Bo, để cứu một người gặp nạn.

Anh ra đi khi đang thực hiện hành động dũng cảm, thể hiện trách nhiệm và phẩm chất của người quân nhân. Sự hy sinh đột ngột của anh để lại nỗi đau, mất mát lớn đối với gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và những người biết đến câu chuyện.

tp-c_screen-shot-2026-09-14-at-092454.png
Nhiều người đã chia buồn cùng gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, trong những ngày gia đình thấp thỏm chờ tin Trung tá Trần Văn Tùng, chị Đàm Thị Loan (vợ của anh) đã có những chia sẻ xúc động trên mạng xã hội.

Sau khi thông tin anh Tùng lao xuống sông Trà Lý cứu người rồi mất tích được đăng tải, gia đình nhận được sự quan tâm, động viên của đông đảo người dân. Nhiều người chưa từng gặp anh cũng tìm cách liên hệ, gửi lời chia sẻ và hỗ trợ gia đình.

Trước tình cảm của cộng đồng, chị Loan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người. Theo chị, trong thời điểm gia đình trải qua những giờ phút đau đớn, hoang mang nhất, sự sẻ chia của cộng đồng là nguồn động viên lớn đối với mẹ con chị và người thân. “Trong lúc gia đình đang trải qua những giờ phút đau đớn và hoang mang nhất, những tình cảm ấy thực sự là nguồn động viên vô cùng lớn đối với mẹ con tôi và gia đình. Tôi xin cúi đầu trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng yêu thương của mọi người”, chị Loan chia sẻ.

Tuy nhiên, trước sự hỗ trợ ngày càng lớn từ cộng đồng, người vợ xin phép dừng tiếp nhận các khoản hỗ trợ về vật chất để gia đình có thể tập trung cho việc tìm kiếm anh Tùng. “Chúng tôi xin phép không tiếp nhận sự ủng hộ về vật chất để gia đình có thể tập trung hoàn toàn cho việc tìm kiếm anh. Gia đình chỉ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, những lời động viên và đặc biệt là những lời cầu nguyện của tất cả mọi người”, chị Loan nói.

screen-shot-2026-09-14-at-093003.png
Hình ảnh chia sẻ của chị Đàm Thị Loan, vợ của Trung tá Trần Văn Tùng.

Lời chia sẻ của người vợ trong những ngày gia đình đứng giữa nỗi đau và hy vọng mong manh đã khiến nhiều người xúc động. Phía sau hành động lao xuống dòng nước cứu người của Trung tá Trần Văn Tùng là một gia đình nhỏ với hai người con và cuộc sống còn nhiều bộn bề. Vợ chồng anh vừa tích cóp xây dựng được căn nhà mới nhưng vẫn còn khoản nợ ngân hàng. Anh Tùng mới chuyển công tác về đơn vị mới, trong khi chị Loan làm kế toán. Do đặc thù công việc quân ngũ, anh thường xuyên vắng nhà. Việc chăm sóc hai con phần lớn do người vợ đảm nhiệm.

Gia đình cho biết, anh Tùng có hai con nhỏ. Con gái lớn đang học lớp 2 và là học sinh xuất sắc. Ngày xảy ra sự việc, anh vẫn mang theo chiếc phong bì quà thưởng đầu năm học mới mà đơn vị gửi tặng con gái. Chiếc phong bì ấy chưa kịp trao đến tay con thì anh đã lao xuống dòng nước để cứu người.

Với gia đình, đó là một chi tiết đặc biệt đau lòng trong những ngày chờ đợi tin anh. Cậu con trai nhỏ mới 4 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bé nhiều lần hỏi người thân: “Bố đâu rồi, sao đêm muộn rồi bố chưa về với con?”. Những người thân chỉ biết nén nước mắt, tìm cách giải thích rằng bố đang đi làm nhiệm vụ và sẽ sớm trở về.

Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên:

Lễ viếng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9/2026.

Lễ truy điệu và tiễn đưa: 14h25 cùng ngày.

Lễ di quan: 15h50.

Lễ an táng: 16h50 tại quê nhà.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Thiếu tá Trần Văn Tùng #Hy sinh cứu người #Tang lễ quân nhân #Gia đình quân nhân #Câu chuyện cảm động

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe