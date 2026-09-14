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Sẽ truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng

Minh Đức

TPO - Trước sự hy sinh dũng cảm khi quên mình cứu người dân trong hoạn nạn, đồng chí Trần Văn Tùng (sinh năm 1987) - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cho biết sẽ truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá.

Tại gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng (xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên), các đồng chí lãnh đạo đã ân cần gửi lời chia buồn, khẳng định sự hy sinh của đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Lãnh đạo cấp trên đề nghị chính quyền xã Vũ Thư cùng các đơn vị quân đội tiếp tục hỗ trợ gia đình tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo nghi thức Quân đội và phong tục địa phương.

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Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Trần Văn Tùng được tổ chức tại quê nhà xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên

Đồng cảm với mất mát to lớn này, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Vũ Thư đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, nơi chị Đàm Thị Loan (vợ đồng chí Tùng) công tác đã cắt cử nhân sự hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng phát hiện một người dân gặp nguy hiểm dưới dòng sông Trà Lý. Không chút ngần ngại, anh đã lập tức lao xuống dòng nước xiết để cứu giúp. Tuy nhiên, do dòng chảy xiết, anh đã bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động 190 cán bộ, chiến sĩ từ lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và sự hỗ trợ cùng với đó, 11 phương tiện chuyên dụng gồm tàu, xuồng và thuyền được triển khai đồng bộ, rà soát từ khu vực chân cầu Bo và mở rộng phạm vi tìm kiếm theo dòng chảy sông Trà Lý.

Đến 18 giờ 05 phút ngày 13/9, sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng tại vị trí cách cầu Bo khoảng 350 m.

Sự ra đi của Thiếu tá Trần Văn Tùng để lại niềm đau xót vô hạn cho gia đình, đồng đội và nhân dân. Ở tuổi 39, anh ra đi bỏ lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ (con gái lớn học lớp 2 vừa đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và con trai nhỏ mới 4 tuổi).

Hành động dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình vì sự an toàn của nhân dân của Thiếu tá Trần Văn Tùng là minh chứng cao đẹp cho tinh thần "vì Nhân dân phục vụ", tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ".

Tối ngày 13/9, ông Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Trung tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu 3, đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng, hy sinh khi cứu người. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo xã Vũ Thư đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Minh Đức
#Thiếu tá Trần Văn Tùng #Thăng quân hàm #Hành động dũng cảm #Tinh thần hy sinh #Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên

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