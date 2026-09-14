Tiền lương, phụ cấp lãnh đạo cấp xã sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh

TPO - Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hoàn thiện chính sách tiền lương, trong đó có việc tính tiền lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính.

Đề xuất tăng phụ cấp lãnh đạo cấp xã

Vừa qua, cử tri tỉnh Lào Cai phản ánh Nghị định 307/2025 của Chính phủ về phân loại hành chính, trong đó: xã được phân thành loại I, loại II và loại III; phường, đặc khu được phân thành loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.

Tuy nhiên, Nghị định 07/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương với công chức, viên chức quy định chế độ phụ cấp chức vụ với lãnh đạo, quản lý cấp xã được xác định theo chức danh, không gắn với phân loại đơn vị hành chính.

Tiền lương, phụ cấp lãnh đạo cấp xã sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh.

Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo cấp xã. Cử tri cũng kiến nghị xây dựng cơ chế chi trả phụ cấp phân loại theo thứ bậc đơn vị hành chính nhằm bảo đảm phù hợp thực tế và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Kết luận 206 của Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan đã ban hành văn bản quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Nội vụ, các văn bản bao gồm: Quyết định 09 của Ban Bí thư, Nghị quyết 122/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 07/2026 của Chính phủ.

Theo đó, phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã được quy định theo đúng nguyên tắc nêu tại Kết luận 206, bảo đảm hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo thứ bậc hành chính, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn cấp huyện cũ.

Bộ Nội vụ cũng đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới. Trong đó có tiền lương và phụ cấp chức danh lãnh đạo cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính.

Đánh giá toàn diện chính sách tiền lương

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

(Ảnh minh họa)

Đối với chính sách tiền lương, nội dung đánh giá tập trung vào mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở, hệ thống bảng lương, các chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương dành cho những nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành.

Vừa qua, tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu chuẩn bị kỹ đề án, nghiên cứu nhiều phương án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và tham vấn độc lập các nhóm chuyên gia trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo lộ trình, từ tháng 8 - 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án. Tháng 1/2027, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đến tháng 2/2027, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Một trong những nội dung cốt lõi của cải cách tiền lương là chuyển từ trả lương chủ yếu theo hệ số, thâm niên sang trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.