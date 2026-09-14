Dòng người đội mưa tầm tã đến viếng Thiếu tá Trần Văn Tùng

TPO - Cơn mưa trắng trời sáng 14/9 không ngăn được dòng người từ nhiều nơi tìm về xã Vũ Thư (Hưng Yên) tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng. Anh đã hy sinh khi lao xuống dòng Trà Lý cứu người, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và đồng đội.
Tình cảm bao la của người dân đối với Thiếu tá hy sinh
Giữa hoảng loạn và đớn đau, sự tinh tế, kiên cường của người hậu phương càng làm trọn vẹn thêm hình ảnh một gia đình quân nhân mẫu mực.
Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987) - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3, đã hy sinh ngày 12/9/2026 khi lao xuống sông Trà Lý, khu vực cầu Bo, để cứu một người gặp nạn.