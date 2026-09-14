Dòng người đội mưa tầm tã đến viếng Thiếu tá Trần Văn Tùng

TPO - Cơn mưa trắng trời sáng 14/9 không ngăn được dòng người từ nhiều nơi tìm về xã Vũ Thư (Hưng Yên) tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng. Anh đã hy sinh khi lao xuống dòng Trà Lý cứu người, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và đồng đội.