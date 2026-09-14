Nghệ An, Hà Tĩnh 'chạy nước rút' giải ngân vốn đầu tư công

TPO - Hà Tĩnh đã giải ngân hơn 4.733 tỷ đồng, đạt 68,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 3 trong nhóm 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Tỉnh Nghệ An cũng đang tăng cường đôn đốc, siết trách nhiệm các đơn vị nhằm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến ngày 3/9/2026, cả nước đã giải ngân hơn 513.305 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 50% kế hoạch. Có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Trong nhóm này, Hà Tĩnh đạt kết quả khá cao.

Lũy kế đến ngày 3/9, tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân hơn 4.733 tỷ đồng, đạt 68,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 3/17 địa phương, sau Bắc Ninh và Hà Nội. Với kết quả trên, Hà Tĩnh tiếp tục xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Tỉnh sẽ rà soát tiến độ từng dự án, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh các thủ tục và tiến độ thi công, qua đó phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Trong khi đó, ngày 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ban hành Công điện số 21/CĐ-UBND về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Theo đó, tính đến ngày 31/8/2026, Nghệ An đã giải ngân 12.724,601 tỷ đồng, đạt 61,71% tổng kế hoạch và 77,87% kế hoạch giao đầu năm. Qua chấm điểm thử kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 8, Nghệ An có 114 sở, ban, ngành và xã, phường giải ngân tốt.

Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.733 tỷ đồng, vào nhóm cao toàn quốc.

Tuy nhiên, vẫn còn 4 sở, ban, ngành và 18 xã, phường được đánh giá giải ngân ở mức trung bình và chưa tốt. UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, một trong những nguyên nhân là một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu và chưa thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ giải ngân.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND cấp xã, phường đề cao trách nhiệm, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là những dự án trọng điểm, liên vùng và dự án còn số vốn chưa giải ngân lớn.

Các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát khối lượng công việc còn lại của từng dự án, phối hợp với nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công, giải ngân theo từng tuần, từng tháng; tăng cường kiểm tra hiện trường, huy động máy móc, nhân công, bảo đảm nguồn vật liệu và khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng theo quy định.

Một giải pháp đáng chú ý là Nghệ An sẽ rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn trong năm 2026. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND các xã, phường được yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, tái định cư; thực hiện theo hướng “kiểm đếm tới đâu, thẩm định, phê duyệt, chi trả tới đó”, hạn chế tình trạng dự án phải chờ mặt bằng.