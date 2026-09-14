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Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Ngày 14/9, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ký Quyết định số 115 về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng, sĩ quan thuộc Quân khu 3.

Cụ thể, căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Tờ trình số 3465 ngày 13/9/2026 của Tổng cục Chính trị về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng (Số hiệu sĩ quan: 10 052 138), thuộc Quân khu 3.

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Di ảnh Trung tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Tùng phát hiện một người dân gặp nguy hiểm dưới dòng sông Trà Lý. Không chút ngần ngại, anh đã lập tức lao xuống dòng nước xiết để cứu giúp. Tuy nhiên, do dòng chảy xiết, đồng chí Trần Văn Tùng đã bị nước cuốn mất tích.

Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên:

Lễ viếng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9/2026.

Lễ truy điệu và tiễn đưa: 14h25 cùng ngày.

Lễ di quan: 15h50.

Lễ an táng: 16h50 tại quê nhà.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Trần Văn Tùng #Quân đội Việt Nam #Truy thăng quân hàm #Cứu người dòng sông #Quân khu 3

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