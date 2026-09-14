Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mừng lên thành phố, hộ nghèo Bắc Ninh được nhận 1 triệu đồng

Nguyễn Thắng

TPO - Bắc Ninh bố trí hơn 65 tỷ đồng tặng quà người có công và hỗ trợ hộ nghèo, trong đó mỗi hộ nghèo được nhận 1 triệu đồng nhân dịp trở thành thành phố.

Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường nhân dịp tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố Bắc Ninh theo Nghị quyết của Quốc hội. Tổng kinh phí được bổ sung gần 245 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Trong đó, đáng chú ý, hơn 65,7 tỷ đồng được bố trí để hỗ trợ kinh phí tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thuộc Nghị quyết số 67/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của HĐND tỉnh và tặng quà cho hộ nghèo.

Cụ thể, người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ 1 triệu đồng/đối tượng (tiền mặt). Đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/hộ (tiền mặt).

tp-tien-6-2275.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc chi trả hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách do UBND các xã, phường tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 19/9.

Cùng với việc chăm lo các gia đình chính sách và hộ nghèo, Bắc Ninh bố trí kinh phí để các địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng tỉnh trở thành thành phố. Cụ thể, 78,6 tỷ đồng được hỗ trợ các thôn, tổ dân phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động chào mừng khác.

Theo đó, thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên được hỗ trợ 75 triệu đồng/thôn, tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố còn lại được hỗ trợ 50 triệu đồng/thôn, tổ dân phố.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh bố trí 60 tỷ đồng hỗ trợ các xã được công nhận thành phường tổ chức lễ đón nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định khi thành lập phường, với mức 5 tỷ đồng/xã.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #Hỗ trợ hộ nghèo #Hỗ trợ người có công #thành phố trực thuộc Trung ương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe