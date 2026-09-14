Mưa lũ bủa vây nhiều vùng Quảng Trị, hàng trăm nhà dân chìm trong 'biển nước'

TPO - Đến sáng 14/9, mưa lũ tại Quảng Trị khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông miền núi tiếp tục chia cắt. Các địa phương đã sơ tán 663 hộ với 2.506 người đến nơi an toàn.

Clip ngập lụt tại xã Lao Bảo.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông tiếp tục ngập sâu. Trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý có 10 vị trí ngập nước, tắc giao thông. Đáng chú ý, cầu tràn Ba Lòng trên ĐT.588a ngập trên 5m; nhiều ngầm, tràn trên ĐT.586, ĐT.587, ĐT.571 cũng ngập từ 0,3-1m, phương tiện không thể qua lại.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6h ngày 14/9, mực nước trên hầu hết các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, riêng sông Gianh tiếp tục lên. Đỉnh lũ sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 6,31m, trên báo động 3 là 0,31m vào 21h ngày 13/9.

Tình trạng ngập lụt, chia cắt xảy ra tại nhiều xã miền núi, như: La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Lìa, Hướng Phùng, Kim Ngân, Kim Phú, Hướng Hiệp, Tân Lập, Khe Sanh và Vĩnh Ô.

Riêng xã Lao Bảo có 312 nhà với 1.090 người bị ngập. Phường Quảng Trị có 105 nhà với 404 người bị ngập, trong đó 5 nhà ngập trên 1m. Xã Ba Lòng có 126 nhà với 437 người bị ngập từ 0,1-2,1m; một số khu vực trường học, khu tập thể cũ ngập sâu. Xã Nam Hải Lăng ghi nhận 48 nhà bị ngập.

Nhiều nơi, nước ngập gần tới mái nhà cấp bốn.

Hơn 2.500 người được sơ tán

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã sơ tán 663 hộ với 2.506 người. Trong đó, Lao Bảo sơ tán 333 hộ/1.177 người; Ba Lòng 163 hộ/545 người; Lìa 140 hộ/675 người. Một số hộ tại Khe Sanh, A Vao, Kim Ngân nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở cũng được đưa đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều tuyến đường. Tại Km10 Quốc lộ 15D, tuyến lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, khoảng 40m³ đất đá sạt xuống khiến người và phương tiện chưa thể lưu thông. Tuyến đường liên xã từ Khe Sanh đi Hướng Phùng bị sạt lở, sụt lún khoảng 15m.

Lũ lụt gây chia cắt và sạt lở nhiều tuyến đường gây ách tắc giao thông cục bộ.

Đáng chú ý, khoảng 14h ngày 13/9, nước lũ sông Ô Giang dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi 3 sà lan về hạ lưu, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đường sắt, Quốc lộ 1A và đường thủy nội địa. Tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý, trục vớt các sà lan.

Thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 344,5ha lúa bị ngập, đổ ngã; 12,5ha hoa màu bị ngập. Một số ao, hồ nuôi cá tại Tân Lập, Khe Sanh bị vỡ bờ, tràn nước, gây thất thoát thủy sản.

Lực lượng chức năng xử lý, trục vớt các sà lan bị mắc kẹt dưới cầu đường sắt.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí cảnh giới, rào chắn và kiên quyết không để người dân, phương tiện qua lại những vị trí không bảo đảm an toàn.