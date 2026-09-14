Bộ Công an, Công an Nghệ An tặng thuyền đưa người dân qua sông sau khi cầu bị lũ cuốn

TPO - Sau khi cầu Trung Thắng (xã Yên Hoà, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã tặng một chiếc thuyền lớn để giúp người dân, học sinh qua sông an toàn, thuận lợi.

Sáng 14/9, Công an tỉnh Nghệ An đã đến khu vực sông Hội Nguyên, điểm cầu Trung Thắng (bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An), trao tặng thuyền phục vụ người dân và học sinh qua sông.

Chiếc thuyền do Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An tặng để đưa đón người dân qua lại sông sau khi cầu Yên Thắng bị lũ cuốn trôi.

Chiếc thuyền do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân, phương tiện qua sông, nhất là trong bối cảnh tuyến giao thông tại khu vực bị chia cắt do cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Yên Hòa đã bàn giao phương tiện cho tổ công tác gồm lực lượng Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã trực tiếp quản lý, vận hành. Tổ công tác có nhiệm vụ đưa đón người dân, học sinh qua sông, đồng thời hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết.

Việc đưa chiếc thuyền lớn vào sử dụng sẽ giải quyết phần nào khó khăn trong việc đi lại, học tập và giao thương giữa hai bên bờ sông Hội Nguyên. So với chiếc thuyền nhỏ mà địa phương sử dụng trước đây, phương tiện mới có kích thước lớn hơn, chở được nhiều người hơn và bảo đảm an toàn khi hoạt động.

Ngay trong sáng 14/9, những chuyến thuyền đã đưa đón người dân, học sinh qua lại 2 bên bờ sông an toàn.

Ngay trong sáng 14/9, những chuyến thuyền đầu tiên đã đưa người dân qua lại hai bên bờ. “Hàng ngày cứ 30 phút sẽ có một chuyến đưa người dân qua lại. Riêng ngày đầu tuần, tổ công tác sẽ triển khai từ 5h sáng để chở các em học sinh qua sông đến trường. Với những trường hợp đặc biệt cần thiết, xã sẽ bố trí phương tiện đưa người qua sông, không kể giờ giấc”, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch xã Yên Hoà nói.

Trước đó vào năm 2025, cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi khiến hơn 1.000 người dân của các bản vùng trong bị cô lập. Xã Yên Hòa sau đó làm cầu tạm để người dân đi lại. Tuy nhiên, đợt lũ cuối tháng 8/2026 vừa qua, cây cầu tạm cũng bị cuốn trôi khiến giao thông bị chia cắt.

Chiếc thuyền sẽ giúp người dân, các em học sinh qua lại bờ sông đảm bảo an toàn hơn.

Để duy trì việc đi lại của người dân, thời gian qua xã Yên Hòa đã thành lập một tổ công tác sử dụng thuyền đưa người dân, học sinh qua sông. Tuy nhiên, phương tiện nhỏ, sức chở hạn chế nên việc vận chuyển còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những thời điểm đông người.

Chiếc thuyền được Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ vì thế mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân Yên Thắng và các khu vực lân cận. Không chỉ giúp nối lại việc đi lại sau thiên tai, phương tiện còn góp phần bảo đảm việc học tập của học sinh, phục vụ lao động, sản xuất và sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương.

Trong những ngày tới, lực lượng Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa sẽ phối hợp vận hành, hướng dẫn người dân và kiểm soát việc qua sông, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng phương tiện.