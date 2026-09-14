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Vụ 121 học sinh đi học nhờ cano: Lên phương án xây cầu

Thanh Hiếu

TPO - Sau thông tin 121 học sinh hằng ngày phải đi nhờ cano của lực lượng CSGT qua sông Cầu đến trường, Sở Xây dựng Thái Nguyên phối hợp với xã Tân Khánh và Điềm Thụy khảo sát vị trí, đề xuất phương án xây cầu.

Ngày 14/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Chu Hồng Đông, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết: Sở đang phối hợp với các xã Tân Khánh và Điềm Thụy khảo sát vị trí, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cầu qua sông Cầu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực.

Theo ông Đông, bến đò khách Phú Minh ngang sông Cầu kết nối xóm Đoàn Kết (xã Tân Khánh) với xóm Thượng Đình (xã Điềm Thụy) đã tồn tại và phục vụ nhu cầu dân sinh từ nhiều năm. Tuy nhiên, do một số điều kiện về an toàn chưa bảo đảm, chưa hoàn thành thủ tục công bố theo quy định nên bến phải tạm dừng hoạt động.

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Người dân xóm Đoàn Kết chèo thuyền đưa con em đến lớp

Trước nhu cầu đi lại của người dân, thời gian qua Sở Xây dựng đã kiểm tra thực tế và xác định, nhu cầu đi lại của người dân khu vực này rất lớn, với trên 270 lượt người qua sông mỗi ngày.

Đáng chú ý, có 121 học sinh từ Tân Khánh qua sông học tại Điềm Thụy với quãng đường khoảng 500m, trong khi nếu đi đường bộ sang Điềm Thụy, quãng đường có thể lên tới khoảng 16km. Vì vậy, việc sớm bố trí phương án đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân và học sinh là rất cần thiết.

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Cảnh sát giao thông hỗ trợ 2 cano đưa học sinh qua sông đến lớp

Ngày 11/9, Sở Xây dựng đã hướng dẫn, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan bổ sung các hạng mục còn thiếu như cọc neo thuyền, biển báo hiệu, barie kiểm soát... đồng thời, nghiệm thu các nội dung đã thực hiện để làm cơ sở công bố bến đò theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND xã Tân Khánh và Điềm Thụy rà soát các quy hoạch có liên quan; nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng cầu qua sông tại vị trí phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Sau khi hai xã thống nhất vị trí dự kiến, công trình sẽ được cập nhật vào các quy hoạch có liên quan và thực hiện theo trình tự của pháp luật. Trong thời gian chờ phương án đầu tư cầu, bến đò phải được tổ chức an toàn, đúng quy định, ông Đông thông tin.

Như Tiền Phong đã thông tin, trên địa bàn xóm Đoàn Kết có 121 học sinh từ tiểu học đến THPT. Trong đó, nhiều em học tại các trường trên địa bàn xã Điềm Thụy vì gần nhà, nhưng phải qua sông Cầu.

Trước đây, để đưa con em đến trường, người dân phải đi đò qua bến đò Phú Minh. Tuy nhiên, qua rà soát, bến đò chưa đủ điều kiện an toàn, chưa được mở bến nên bến đò đã tạm dừng hoạt động từ tháng 7/2026.

Việc đóng cửa bến đò khiến nhiều học sinh gặp khó trong việc qua sông Cầu đến lớp. Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã bố trí hai cano trực tiếp hỗ trợ người dân và học sinh di chuyển qua sông.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh qua sông, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, công bố mở bến đò Phú Minh trước 15/9.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Cầu qua sông #Học sinh #Đường thủy #Bến đò #Xây dựng #An toàn #Sở Xây dựng Thái Nguyên

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