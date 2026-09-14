Hà Tĩnh mưa lớn, nhiều nơi hơn 400mm, đã có thiệt hại

TPO - Mưa lớn kéo dài từ ngày 10/9 đến sáng 14/9, nhiều khu vực ở Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa trên 400mm, gây ngập cục bộ, sạt lở, ảnh hưởng giao thông, sản xuất và làm nước tràn vào nhà một số hộ dân.

Ngày 14/9, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ 19h ngày 10/9 đến 6h ngày 14/9, nhiều trạm đo trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn.

Kỳ Anh là khu vực có lượng mưa cao nhất với 439,63mm, tiếp đến Hương Trạch 420,9mm; Hòa Duyệt 348mm, trung tâm đô thị Hà Tĩnh 334,7mm, Hương Khê 323,8mm và Chu Lễ 296,4mm.

Một số khu vực khác như Cẩm Nhượng, Thạch Đồng, Hoành Sơn, Sơn Kim, Linh Cảm, Hương Sơn và Sơn Diệm ghi nhận lượng mưa từ 119,8-282,4mm. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều hồ chứa tăng nhanh. Lúc 7h ngày 14/9, hồ Ngàn Trươi ở mức 39,31m, tăng 1,25m so với cùng thời điểm ngày trước; hồ Kẻ Gỗ ở mức 23,54m, tăng 1,45m; hồ Sông Rác ở mức 18,3m, tăng 1,6m. Hồ Thượng Sông Trí ở mức 28,68m, tăng 0,8m. Hồ Kim Sơn đạt 95,41m, tăng 0,19m so với 17h ngày 13/9.

Trước diễn biến mưa lớn, nhiều hồ đập tại Hà Tĩnh xả tràn.

Tại Thủy điện Hố Hô, mực nước ở mức 65,2m, tăng 0,97m so với cùng thời điểm ngày trước. Trước diễn biến mưa lớn, một số hồ chứa trên địa bàn đang thực hiện xả tràn. Lúc 6h ngày 14/9, Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn với lưu lượng 50m³/giây. Dù mưa lớn, đến 7h ngày 14/9, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La vẫn dưới báo động I. Các cống lớn trên địa bàn cũng đang được theo dõi, vận hành phục vụ tiêu thoát nước.

Nhiều nơi ngập cục bộ, sạt lở

Mưa lớn đã gây thiệt hại tại một số địa phương. Tại xã Kỳ Văn, nước tràn vào nhà 11 hộ dân. Ba tuyến đường, gồm 2 ngõ xóm và 1 trục thôn, bị ngập; một ngầm tràn tại thôn Hồng Xuân cũng bị ngập. Tại xã Kỳ Xuân, một điểm trên tuyến đường ven biển có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo ở hai đầu khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện. Tại xã Vũ Quang, khoảng 4ha mía bị đổ ngã. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 3 vị trí, trong đó một điểm trên đường giao thông dài khoảng 15m và 2 điểm tại bờ sông với tổng chiều dài khoảng 40m.

Quốc lộ 15, xã Phúc Trạch ngập sâu, đơn vị quản lý đã cắm sào cấm người và phương tiện qua lại.

Ở xã Gia Hanh, mưa lớn làm hư hỏng khoảng 10m² mái nhà của một hộ dân. Xã Hương Đô ghi nhận một tuyến đường dài khoảng 80m tại thôn Hồng Hà bị ngập. Tại xã Mai Hoa, sạt lở tại thôn Thanh Bình ảnh hưởng tuyến đường và khu vực sát nhà dân, làm hư hỏng một chuồng chăn nuôi. Đáng chú ý, tại xã Kỳ Anh, khoảng 60ha lúa Hè Thu chưa thu hoạch bị gãy đổ hoàn toàn và ngập nước. Trong đó, thôn Phú Long có 20ha và thôn Kỳ Phú 40ha. Đây là diện tích lúa nằm ở cuối nguồn nước sông Rác, chín muộn nên chưa kịp thu hoạch trước khi mưa lớn xảy ra.

Một số tuyến đường sạt lở, cấm người qua lại.

Trên Quốc lộ 15, đoạn Km434+600 qua xã Phúc Trạch bị ngập sâu khoảng 40cm. Đơn vị quản lý đã cắm sào cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và tạm thời cấm người, phương tiện qua lại khu vực ngập sâu. Tại Cảng cá Cửa Nhượng, một phao báo hiệu luồng vào cảng bị đứt dây neo, trôi khỏi vị trí. Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh đang theo dõi, tìm kiếm vị trí phao, đồng thời tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu cá khi ra vào cảng.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước sông, hồ chứa và tình hình ngập lụt, sạt lở.