Thái Nguyên: Tuyến đường hơn 2.100 tỷ đồng sắp về đích sau gần 9 năm thi công

TPO - Sau nhiều lần trễ hẹn, dự án đường Bắc Sơn kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đã hoàn thành trên 95% giá trị hợp đồng. Như vậy, sau gần 9 năm thi công, tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên cũng sắp về đích.