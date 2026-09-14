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Xã hội

Thái Nguyên: Tuyến đường hơn 2.100 tỷ đồng sắp về đích sau gần 9 năm thi công

Thanh Hiếu

TPO - Sau nhiều lần trễ hẹn, dự án đường Bắc Sơn kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đã hoàn thành trên 95% giá trị hợp đồng. Như vậy, sau gần 9 năm thi công, tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên cũng sắp về đích.

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Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Bắc Sơn kéo dài được khởi công năm 2018, với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài 9,5km do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thực hiện, loại hợp đồng đối tác công tư (PPP) - hợp đồng BT.
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Theo hợp đồng ký kết, thời gian thực hiện công trình từ quý III/2018 đến quý 4/2019. Sau đó, dự án gia hạn vào các năm 2020 và 2022. Sau nhiều lần chậm tiến độ, tháng 4/2025, nhà thầu đã tái khởi động dự án. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2026.
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án còn vướng tại 2 vị trí, gồm khu vực ngã ba Cao Trãng, nhánh đường đi ĐT.267 và đoạn đường tại Km8+550 - Km8+570.
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Về thi công xây dựng, dự án đã hoàn thành khoảng 95% giá trị hợp đồng. Hiện nhà đầu tư đang tập trung thi công nền vỉa hè, hoàn thiện nút giao Cao Trãng; lắp đặt trạm biến áp, kéo dây và đóng điện...
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Bên cạnh đó, dự án vẫn còn tồn tại, như: Một số vị trí vỉa hè bị hư hỏng, sụt lún, rạn vỡ; khả năng thoát nước mặt đường tại một số khu vực chưa bảo đảm do hệ thống thoát nước bị tắc...
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Tại buổi kiểm tra ngày 7/9, ông Nguyễn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, đề nghị Ban Quản lý dự án rà soát tổng thể thiết kế toàn tuyến, từ đầu đến cuối. Trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh một số vị trí vỉa hè phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, cần kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.
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Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ đồng bộ hạ tầng giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến khu vực hồ Núi Cốc
Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Dự án đường Bắc Sơn kéo dài #Chậm tiến độ #Hạ tầng giao thông #Đầu tư xây dựng #Phát triển kinh tế

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