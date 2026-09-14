27/140 học sinh ở Nghệ An đã đi học trở lại

TPO - Sau một tuần nghỉ học để phản đối việc giải thể điểm trường lẻ, 27 học sinh thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) đã trở lại lớp. Nhà trường đang tiếp tục vận động các em học sinh còn lại đến trường.

Nhà trường và đơn vị chức năng bố trí xe đưa đón học sinh điểm lẻ thôn Tiến Sơn (Quỳnh Tam, Nghệ An) trở lại trường học.

Sáng 14/9, thầy Hồ Chí Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) cho biết, hiện đã có 27 học sinh tại điểm lẻ thôn Tiến Sơn trở lại học tập.

Theo thầy Quang, do sáng cùng ngày trời mưa lớn, cán bộ, giáo viên nhà trường đã trực tiếp vào thôn Tiến Sơn để đón học sinh ra điểm trường chính và phân hiệu. “Điểm lẻ Tiến Sơn có 166 học sinh, hiện vẫn còn 139 em chưa đến lớp”, thầy Quang cho biết.

Các em học sinh được xe ô tô đưa đón đến trường vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều.

Trước đó, trong suốt một tuần qua, hơn 140 học sinh tại đây không đến lớp. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều phụ huynh không đồng tình với phương án giải thể điểm trường Tiến Sơn, chuyển toàn bộ học sinh về học tại điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Để bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn, những ngày qua chính quyền xã Quỳnh Tam và nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp.

Nhiều phụ huynh phấn khởi vì có xe đến tận nhà đưa đón học sinh đi học.

Nhà trường cũng bố trí 3 xe ô tô để đưa đón học sinh vào đầu và cuối buổi học. Phương án tổ chức ăn bán trú được chuẩn bị nhằm giảm bớt khó khăn cho các em khi phải di chuyển đến trường xa hơn.

“Vẫn còn nhiều học sinh chưa trở lại trường. Những ngày tới nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho các em đi học đầy đủ”, thầy Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, nói.

Các em học sinh được học trong lớp khang trang, sạch đẹp ở phân hiệu và điểm trường tiểu học Quỳnh Tam.

Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học vừa qua, điểm trường này có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn mất an toàn cho học sinh và giáo viên.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục vận động, bố trí xe để đưa đón học sinh đến trường.

Điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh từ điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027. Ngày 21/7, Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Tam thống nhất chủ trương chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trung tâm.

Xã Quỳnh Tam sau đó đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, các tổ chức, đơn vị liên quan và thôn Tiến Sơn; đồng thời đối thoại với phụ huynh, người dân để thông tin về phương án tổ chức dạy học mới.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn xuống cấp nghiêm trọng sau 28 năm sử dụng.

Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cùng đoàn công tác và lãnh đạo xã Quỳnh Tam trực tiếp về thôn Tiến Sơn đối thoại với phụ huynh.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An bày tỏ lo ngại trước tình trạng xuống cấp của điểm trường, đồng thời khẳng định việc bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên là yêu cầu hàng đầu.

Ngành giáo dục và chính quyền địa phương đưa ra phương án tổ chức xe đưa đón, bố trí ăn bán trú nhằm hỗ trợ học sinh khi chuyển về điểm trường mới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh vẫn chưa đồng thuận và chưa đưa con trở lại lớp.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tuyên truyền, vận động từng gia đình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh sớm trở lại trường.