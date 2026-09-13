Hơn 500 học sinh miền Trung tranh tài tại Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI

TPO - Hơn 500 học sinh miền Trung tranh tài tại Vòng khu vực Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026. Qua những thử thách với robot, cuộc thi góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ, rèn tư duy sáng tạo và kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ.

Ngày 13/9, tại Nghệ An đã diễn ra Vòng thi khu vực miền Trung Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Cuộc thi do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan thường trực, phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.

Toàn cảnh cuộc thi.

Vòng thi khu vực miền Trung có sự tham gia của 287 đội thi với 519 học sinh đến từ 8 tỉnh, thành phố. Các đội được chia thành hai bảng thi. Bảng R1 dành cho học sinh tiểu học và bảng R2 dành cho học sinh THCS.

Với chủ đề “Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, cuộc thi năm nay hướng đến việc trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số



Cuộc thi cũng nhằm tạo sân chơi khoa học, công nghệ cho học sinh; góp phần phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, khuyến khích học sinh nghiên cứu và ứng dụng kiến thức khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Các thí sinh nghiên cứu, lắp ráp robot cho đội mình trước khi bước vào cuộc thi.

Thông qua các vòng thi, Ban Tổ chức kỳ vọng phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng lực và niềm đam mê Robotics, đồng thời lan tỏa phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ trong thanh thiếu nhi.

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào những lượt thi đấu chính thức. Trên sa bàn, các robot lần lượt thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Các thành viên trong đội phải phối hợp, theo dõi hoạt động của robot và nhanh chóng xử lý những tình huống phát sinh.

Các đoàn viên thanh niên, trọng tài luôn sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh.

Mỗi đội trải qua hai lượt thi đấu để thể hiện khả năng xử lý nhiệm vụ, tư duy logic, độ chính xác và sự phối hợp giữa các thành viên. Kết quả không chỉ phụ thuộc vào thiết kế, lập trình robot mà còn ở khả năng ứng biến của các thí sinh trong quá trình thi đấu.

Kết thúc vòng khu vực, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 30 đội có thành tích xuất sắc ở mỗi bảng R1 và R2 tham dự Vòng Chung kết quốc gia. Dự kiến vòng chung kết được tổ chức vào ngày 23 đến 25/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội trưởng các đội thi nghe phổ biến luật chơi.