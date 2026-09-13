68 em chuyển trường sau vụ bảo mẫu dùng thun bắn vào trẻ

TPO - Sau hơn 1 tháng bị đình chỉ vì vụ bảo mẫu dùng thun bắn trẻ, Trường Mầm non Lá Xanh ở phường Thuận Giao, TPHCM vẫn đóng cửa và đang làm thủ tục đề nghị giải thể.

Trường Mầm non Lá Xanh nằm trên đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao, TPHCM vẫn đóng cửa, chưa hoạt động trở lại. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo UBND phường Thuận Giao, Trường Mầm non Lá Xanh bị đình chỉ từ ngày 7/8/2026 và được yêu cầu khắc phục các tồn tại.

Trước khi xem xét cho phép cơ sở hoạt động giáo dục trở lại, UBND phường sẽ kiểm tra, đánh giá việc khắc phục cũng như các điều kiện hoạt động theo quy định.

Tuy nhiên, đến hôm nay 13/9, trường chưa được phép hoạt động trở lại. Một lãnh đạo UBND phường Thuận Giao cho biết, Trường Mầm non Lá Xanh đang đề nghị làm thủ tục giải thể, dừng hoạt động và địa phương đang hướng dẫn nhà trường thực hiện các thủ tục liên quan.

Sau khi trường bị đình chỉ, vấn đề học tập của 68 trẻ được phụ huynh quan tâm. Theo UBND phường Thuận Giao, Trường Mầm non Lá Xanh đã phối hợp với các cơ sở giáo dục lân cận để bố trí, sắp xếp cho các cháu tiếp tục học tập theo nguyện vọng của cha mẹ.

Sau vụ việc, 68 trẻ tại Trường Mầm non Lá Xanh đã được bố trí học tại các cơ sở giáo dục lân cận.



Liên quan đến công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, UBND phường Thuận Giao cho biết thời gian tới sẽ tăng cường giám sát, nhất là đối với các cơ sở ngoài công lập, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập.

Địa phương sẽ kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất khi có phản ánh hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường.

UBND phường cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non thường xuyên rà soát, duy trì đầy đủ các điều kiện hoạt động; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đội ngũ, tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ.

Sân trường bên trong Trường Mầm non Lá Xanh. Ảnh: Nguyễn Tiến

Các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của trẻ phải được kịp thời phát hiện và xử lý.

Bên cạnh đó, phường sẽ tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, xử lý tình huống sư phạm, phương pháp giáo dục tích cực và phòng chống bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thuận Giao được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời công khai các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh để kịp thời xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em.