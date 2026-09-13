Hải Phòng yêu cầu kiểm tra việc dạy thêm ngoài giờ có thu tiền

TPO - Chủ tịch UBND Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục không được cắt giảm nội dung chương trình để đưa vào dạy thêm, dạy trước chương trình nhằm tạo nhu cầu học thêm hoặc sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để gây áp lực cho học sinh

Kiểm soát bữa ăn bán trú

Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về tổ chức bữa ăn bán trú.

Trọng tâm, công khai thực đơn, mức thu, các khoản chi liên quan ăn bán trú, đảm bảo khẩu phần ăn, định lượng phù hợp với lứa tuổi, nhất là tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, chia suất và lưu mẫu thức ăn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Các xã, phường, đặc khu tăng cường giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn; tiếp nhận, xác minh, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc tổ chức bữa ăn bán trú tại đơn vị, kiểm soát từ khâu tiếp nhận, chế biến, bảo quản, nguồn gốc...

Cô và trò Trường mầm non Sơn Ca, Đặc khu Cát Hải bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh: Xuân Thủy

Không ép học thêm

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu, Sở GD&ĐT chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm, tăng cường kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài giờ nhà trường có thu tiền, nhất là các cơ sở có quy mô lớn, đông học sinh, giáo viên hoặc có phản ánh, kiến nghị.

Dạy thêm, học thêm trong nhà trường, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng đối tượng, trên cơ sở nhu cầu, sự tự nguyện của học sinh và phụ huynh. Không thu tiền, không ép buộc học sinh học thêm dưới bất cứ hình thức nào. Việc tổ chức dạy và học thêm phải đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng các nguồn kinh phí theo quy định.

Các cơ sở giáo dục không được cắt giảm nội dung chương trình để đưa vào dạy thêm, dạy trước chương trình nhằm tạo nhu cầu học thêm hoặc sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để gây áp lực cho học sinh. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và giáo viên thuộc đơn vị.

UBND các xã phường, đặc khu tăng cường quản lý, rà soát tổ chức, cá nhân, cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền. Phối hợp kiểm tra điều kiện hoạt động, đăng ký kinh doanh, mức thu, công khai thông tin...

Thành phố yêu cầu rà soát, cắt giảm các cuộc thi không cần thiết, bảo đảm hoạt động phù hợp với chương trình giáo dục, cấp học, lứa tuổi và tâm lý học sinh, tránh chồng chéo, hình thức, chạy theo thành tích và gây áp lực học tập.

Sở GD&ĐT chủ trì triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, rà soát hướng dẫn việc tổ chức, tham gia các cuộc thi theo hướng thiết thực, có giá trị giáo dục. Đồng thời, công khai danh mục, nội dung, hình thức, đối tượng tham gia các cuộc thi do Sở tổ chức, chủ trì hoặc phối hợp tổ chức.

Học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức hoặc cử học sinh tham gia các cuộc thi khi phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện thực tế. Không để học sinh tham gia quá nhiều cuộc thi không bắt buộc, ảnh hưởng đến việc học tập, nghỉ ngơi.

Các cuộc thi không bắt buộc phải đảm bảo tự nguyện, không chạy theo thành tích, không sử dụng việc tham gia hoặc đạt giải làm tiêu chí đánh giá, xếp loại, thi đua giáo viên.

Với các cuộc thi do tổ chức, cá nhân ngoài ngành giáo dục tổ chức, các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định, bảo đảm sự tự nguyện của học sinh và phụ huynh.