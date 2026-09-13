Huế dành 5 tỷ đồng mua sách cho học sinh khó khăn

Ngày 13/9, thông tin từ Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, thành phố vừa cho tạm dừng thực hiện gói thầu 12,3 tỷ đồng mua sách giáo khoa cấp phát miễn phí trong năm học 2026-2027. Thay vào đó, địa phương dự kiến huy động các nguồn xã hội hóa, Quỹ Vì người nghèo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ học sinh thiếu sách.

TP. Huế tạm dừng gói thầu 12,3 tỷ đồng mua sách giáo khoa miễn phí, thay vào đó sẽ huy động khoảng 5 tỷ đồng hỗ trợ sách cho học sinh khó khăn trong năm học này.

Theo phương án mới, khoảng 5 tỷ đồng sẽ được huy động để mua sách cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở khu vực miền núi.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT cho rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới việc biên soạn một bộ sách giáo khoa của Nhà nước thống nhất sử dụng trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 10/9, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, điều chỉnh, tinh giản và hoàn thiện chương trình; tổ chức biên soạn, hoàn thiện một bộ sách giáo khoa của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Huế thống nhất lùi thời gian thực hiện chính sách miễn sách giáo khoa đại trà, nhằm tránh nguy cơ lãng phí ngân sách khi sách có thể chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn.

Trước khi điều chỉnh phương án, TP. Huế dự kiến mua gần 53.000 bộ sách, tương ứng khoảng 21% học sinh trên địa bàn chưa có sách giáo khoa bản in, với tổng kinh phí khoảng 12,3 tỷ đồng. Gói thầu lần 2 dự kiến mở ngày 19/9 nay được tạm dừng.

TP. Huế khẳng định việc điều chỉnh phương thức thực hiện không làm thay đổi mục tiêu bảo đảm quyền học tập, trong đó ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Khi chương trình và sách giáo khoa được xác định ổn định, thành phố sẽ xem xét bố trí ngân sách thực hiện chính sách cho học sinh mượn sách miễn phí, theo hướng hiệu quả, tiết kiệm và sử dụng lâu dài.