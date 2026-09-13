Hà Nội báo cáo về quy định dạy thêm, học thêm trái luật

TPO - Trong báo cáo gửi Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã khẩn trương rà soát 2 văn bản trái luật về dạy thêm, học thêm ban hành năm 2013 và sau đó đã hủy bỏ 2 văn bản trên.

UBND thành phố Hà Nội mới đây có văn bản gửi Bộ Tư pháp báo cáo kết quả xử lý văn bản ban hành năm 2013 liên quan đến dạy thêm, học thêm bị Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật “tuýt còi” tại Kết luận số 01/2026.

Kết luận số 01 ban hành ngày 4/5/2026 của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) chỉ rõ, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn không phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành không đúng thẩm quyền.

Trụ sở UBND thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa

Sau Kết luận 01, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xử lý các nội dung theo kiến nghị của Bộ Tư pháp.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 5/5/2026 về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2026/SGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2026 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29 ngày 30/12/2024 và Thông tư số 19 ngày 31/3/2026.

Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/2013 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời gian qua, do có liên quan đến vụ án cựu hiệu trưởng trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình (Hà Nội) bị buộc tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".