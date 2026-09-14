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Giáo dục

Các đại học Top 100 thế giới tham dự triển lãm du học ISC Education

P.V

Gần 70 đại diện tuyển sinh từ các trường đại học Anh và Úc sẽ có mặt tại Việt Nam ngày 26/9 (TP.HCM) và 27/9 (Hà Nội) trong Triển lãm du học EDUUK x Study World của ISC Education.

Sự kiện quy tụ 12 trường Top 100 Thế Giới, 17/24 trường Russell Group (Anh Quốc) cùng các trường Go8 (Úc) và 24 trường Top 200 thế giới ( theo QS Ranking 2027).

Uy tín 27 năm - "Chìa khóa" quy tụ dàn đại học tinh hoa

Việc nhiều trường đại học danh tiếng thế giới cùng quy tụ và cử đại diện sang Việt Nam không đến từ một lá thư mời. Các trường chọn lọc đối tác rất khắt khe, chỉ hiện diện tại sự kiện do đơn vị đại diện chính thức, uy tín lâu năm tổ chức để đảm bảo danh tiếng của trường.

Sự hiện diện này cũng khẳng định vị thế uy tín, lâu năm của ISC Education:

  • 27 năm hoạt động (từ năm 1999): Là đối tác tuyển sinh chính thức của hầu hết các trường đại học Anh, Úc và là đối tác chiến lược của Hội đồng Anh.
  • Đại diện độc quyền của Đại học Manchester tại Việt Nam: Trường xếp hạng 40 thế giới công nhận ISC Education là đại diện tuyển sinh duy nhất tại Việt Nam.
  • Đại diện các liên minh hàng đầu: Quy tụ 17/24 trường thuộc nhóm Russell Group (Anh) cùng các trường thuộc Group of Eight (Úc).
Các trường đại học Anh và Úc tại triển lãm du học EDUUK x Study World. Ảnh: ISC Education
Các trường đại học Anh và Úc tại triển lãm du học EDUUK x Study World. Ảnh: ISC Education

Gặp đại diện tuyển sinh của các trường đại học hàng đầu chỉ trong 2 ngày

Tại triển lãm, học sinh và phụ huynh trao đổi trực tiếp với đại diện tuyển sinh về chương trình học thuật, yêu cầu đầu vào với học sinh Việt Nam, những điểm cần lưu ý để hoàn thiện hồ sơ và các chương trình học bổng của trường.

Dàn trường có danh tiếng cao trên Thế Giới với tính thực tiễn cao

Danh sách hơn 60 đại diện đáp ứng đa dạng nhu cầu của người học:

  • Nhóm xếp hạng cao: 12 trường Top 100 thế giới, 17/24 trường thuộc nhóm Russell Group (Anh) cùng các trường thuộc nhóm G8 (Úc), phù hợp học sinh có năng lực học thuật xuất sắc tìm kiếm học bổng giá trị.
  • Nhóm trường ứng dụng: hơn 50 trường danh tiếng khác tại Anh và Úc, thế mạnh thực tập hưởng lương, liên kết doanh nghiệp, chi phí hợp lý và yêu cầu đầu vào linh hoạt.
  • Nhóm đào tạo chuyên sâu, dự bị và chuyển tiếp: dành cho học sinh có nhu cầu đào tạo chuyên sâu hoặc chuyển tiếp các bậc học.

Danh sách các trường Top 200 thế giới xác nhận tham dự Triển lãm

Thứ hạng QS Ranking 2027
Trường
Quốc gia
28
Đại học Sydney
Úc
29
Australian National University
Úc
35
Đại học Edinburgh
Anh
40
Đại học Manchester
Anh
57
Đại học Bristol
Anh
68
Đại học Birmingham
Anh
68
Đại học Warwick
Anh
77
Đại học Western Australia
Úc
77
Đại học Leeds
Anh
80
Đại học Glasgow
Anh
82
Đại học Sheffield
Anh
85
Đại học Durham
Anh
97
Đại học Nottingham
Anh
103
Queen Mary University of London
Anh
111
Đại học Southampton
Anh
125
Đại học Bath
Anh
126
Macquarie University
Úc
136
Đại học Exeter
Anh
139
Đại học Liverpool
Anh
149
Newcastle University
Anh
158
Đại học York
Anh
164
Lancaster University
Anh
174
Queen's University Belfast
Anh
195
University of Wollongong
Úc
196
Đại học Reading
Anh

Học bổng cho kỳ tuyển sinh 2027 và độc quyền từ ISC Education

ISC Education phối hợp với các trường đối tác mang đến nhiều suất học bổng độc quyền dành riêng cho đại diện tuyển sinh chính thức. Nổi bật như suất học bổng tại Đại học Birmingham, thành viên Russell Group, xếp hạng 68 thế giới, trị giá lên tới 15.000 GBP, khoảng 500 triệu đồng.

Cùng chính sách độc quyền còn có Lancaster University (hạng 164), University of Reading (hạng 196) và University of Strathclyde (hạng 230), mỗi trường đều dành nhiều suất học bổng riêng cho học sinh Việt Nam.

Các trường tham gia cũng giới thiệu quỹ học bổng cho kỳ nhập học 2027, nổi bật là các suất Early Bird trị giá tới 300 triệu đồng một năm, xét duyệt tự động ngay khi hồ sơ đạt điều kiện. Phần lớn học bổng tại Anh và Úc xét duyệt liên tục và đóng đơn khi hết ngân sách, nên trao đổi trực tiếp với đại diện trường giúp học sinh nắm các mốc thời gian và nộp hồ sơ sớm.

Phụ huynh và học sinh tại khu vực tư vấn du học Anh, Úc trong triển lãm. Ảnh: ISC Education

Tư vấn minh bạch bằng sự uy tín

Minh bạch tuyệt đối trong tư vấn là một trong những nguyên tắc ISC Education theo đuổi trong quá trình đồng hành cùng học sinh. Với học sinh nhập học tại tất cả các trường ở Anh và Úc, ISC Education không thu phí tư vấn hay phí dịch vụ.

Theo đó, học sinh có thể lựa chọn và nộp hồ sơ vào bất kỳ trường nào phù hợp với năng lực, định hướng học tập và nguyện vọng cá nhân, thay vì bị giới hạn trong một danh sách trường có sẵn. Cách tiếp cận này giúp quá trình tư vấn tập trung vào mức độ phù hợp giữa từng học sinh và môi trường giáo dục mà các em lựa chọn.

Bên cạnh mạng lưới đối tác gồm nhiều trường đại học uy tín, ISC Education xây dựng đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu về giáo dục Anh và Úc. Hầu hết thành viên trong đội ngũ từng là cựu du học sinh, học tập và sinh sống tại chính hai quốc gia này, nhờ đó có khả năng chia sẻ không chỉ thông tin tuyển sinh mà còn những trải nghiệm thực tế về môi trường học tập, văn hóa và đời sống du học.

Thông tin chi tiết về Triển lãm du học EDUUK x Study World của ISC Education.

TP HCM: Thứ 7, 26/9/2026 Hà Nội: Chủ Nhật, 27/9/2026

Vào cửa miễn phí, đăng ký tại đây. Đơn vị tổ chức: ISC Education (hệ thống 3 văn phòng tại Hà Nội và TP HCM). Hotline: 1800 558 848.

P.V
#du học #trường đại học #ISC Education #học bổng #Anh #Úc #Triển lãm

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