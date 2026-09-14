Gia Lai tăng tốc di dời các hộ dân vùng thiên tai

TPO - Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ thiên tai, với 1.133 hộ dự kiến được bố trí, ổn định nơi ở trong năm 2026, tăng 153 hộ so với kế hoạch trước.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có điều chỉnh kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2026 tại các dự án, phương án tái định cư vùng thiên tai.

Qua rà soát, các địa phương đề xuất bố trí, ổn định dân cư cho hơn 1.858 hộ, không thay đổi so với phương án trước đó của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện được điều chỉnh theo hướng tăng số hộ thực hiện trong năm 2026 lên 1.133 hộ, tăng 153 hộ; giai đoạn 2027 - 2030 còn 725 hộ, giảm 153 hộ so với phương án trước.

Những căn nhà mới đang được xây lên tại khu tái định cư thuộc xã Đề Gi. Ảnh: Trương Định

Cụ thể, dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung thôn Sông Ba (xã Ia Rsai) tăng thêm 34 hộ (kế hoạch 90 hộ). Dự án tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở núi Gành, thôn Đức Phổ 1 (nay thuộc thôn Xuân An, xã Đề Gi, giai đoạn 2) bổ sung 2 hộ chưa di dời từ giai đoạn 1 (kế hoạch 66 hộ).

Đối với dự án tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong (xã An Hòa), UBND tỉnh thống nhất chuyển 178 hộ từ kế hoạch thực hiện giai đoạn 2027 - 2030 sang thực hiện ngay trong năm 2026. Theo đó, nâng mục tiêu di dời của dự án trong năm nay từ 30 hộ lên 208 hộ.

Đối với 13 hộ phát sinh tại thôn Trà Cong, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương rà soát cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn thụ hưởng để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh các dự án được tăng mục tiêu, một số phương án được điều chỉnh giảm sau khi rà soát thực tế. Trong đó, phương án bố trí dân cư vùng thiên tai tại thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) giảm 4 hộ do không đủ điều kiện bố trí tái định cư (kế hoạch 24 hộ). Khu tái định cư dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc giảm 11 hộ do các hộ đã hoàn thành di dời trước năm 2026 (kế hoạch 73 hộ).

Người dân an cư nơi ở mới

Sau bão số 13 cuối năm 2025, nhiều căn nhà khu vực nơi chân cầu Đề Gi (xã Đề Gi) bị sóng lớn, gió giật đánh sập, đồ đạc cuốn theo nước lũ. Từ những ngôi nhà chênh vênh bên biển, 8 hộ dân đã được di dời đến khu tái định cư, dựng lên những mái ấm mới kiên cố, an toàn hơn trước mùa mưa bão.

Những căn nhà mới tại dự án tái định cư di dời các hộ phía Đông đường ven biển thuộc xã Đề Gi. Ảnh: Trương Định

Trong căn nhà mới khang trang, ông Võ Văn Tiến (37 tuổi, xã Đề Gi) cho biết, gia đình có 5 người, vợ làm nội trợ, còn ông làm nghề đi biển.

Nhắc lại trận bão cuối năm 2025, ông Tiến vẫn chưa quên cảnh tượng kinh hoàng. Khoảng 23h, khi trở về nhà, ông gần như không thể nhận ra vị trí căn nhà của mình bởi gió bão đã quật tan mọi thứ. “Bão đánh tơi bời hết, về đến nơi cũng không nhận ra nhà mình nằm ở vị trí nào”, ông Tiến nhớ lại.

Sau bão, gia đình ông được bố trí một lô đất tại khu tái định cư, rộng 5m, dài 20m. Căn nhà mới được xây dựng và bàn giao vào cuối năm 2025.

Ông Võ Văn Tiến vui vẻ trong căn nhà mới khang trang. Ảnh: Trương Định

Theo ông Tiến, trước đây, nhà nằm sát biển nên mỗi khi nghe dự báo có mưa bão, cả gia đình lại thấp thỏm lo tìm nơi tránh trú. Nay chuyển lên khu tái định cư, cuộc sống ổn định hơn, gia đình cũng bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến.

Cạnh đó, bà Phan Thị Như (45 tuổi) cũng vui mừng khi được chuyển vào căn nhà mới. Bà Như kể: "Trước khi bão số 13 xảy ra, gia đình vừa xây căn nhà rộng khoảng 100m². Thế nhưng, chỉ sau một trận bão, căn nhà bị gió lùa, sóng đánh sập, đồ đạc trong nhà cũng bị cuốn trôi, gần như mất trắng".

Sau những ngày tháng thấp thỏm, nay gia đình bà đã có căn nhà mới kiên cố tại khu tái định cư. “Giờ lên đây, ổn định rồi, mỗi mùa mưa gió cũng chẳng phải suy nghĩ gì nữa, yên tâm làm ăn”, bà Như vui vẻ nói.