Đồ án đặc biệt ở tâm lũ Mường Than

TP - Nhận chìa khóa căn nhà mới ở khu tái định cư bản Sân Bay, cô giáo Triệu Thị Tâm lặng người, rưng rưng. Sau khi trận lũ dữ phá tan căn nhà của ba mẹ con, trước mắt chị là một mái ấm mới, được dựng lên trong thời gian rất ngắn bởi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, trong đó có những học viên năm cuối Học viện Hậu cần.

Dựng lại mái ấm

Sáng 17/7/2026, khi dòng lũ bất ngờ tràn về xã Mường Than (Lai Châu), cô giáo mầm non Triệu Thị Tâm cùng hai con đang ở trong nhà. Nước dâng quá nhanh, cuốn theo đất đá, cây cối và những gì trên đường đi. Ba mẹ con chị chỉ kịp chạy thoát thân, bỏ lại phía sau căn nhà cùng những tài sản đã gắn bó với gia đình nhiều năm.

Sau trận lũ, chị Tâm cùng nhiều gia đình khác mất nơi ở, phải tạm thời nương nhờ trong những điều kiện thiếu thốn. Cuộc sống đảo lộn, nhưng một nơi ở an toàn cho những phận người khốn khó vẫn là việc không thể chờ đợi.

19 ngày sau trận thiên tai, chị Tâm cùng 23 hộ dân mất nhà ở Mường Than nhận chùm chìa khóa căn nhà mới tại khu tái định cư bản Sân Bay.

Ngày hôm ấy, giữa những căn nhà còn mới nguyên, niềm vui của người dân xen lẫn những khoảng lặng. Có người đưa mắt nhìn quanh, có người xúc động khi lần đầu bước qua cánh cửa của nơi sẽ trở thành tổ ấm mới. Với chị Tâm, căn nhà trước mắt không thể đưa những gì đã mất trở lại. Nhưng từ đây, ba mẹ con có một nơi an toàn để trở về, có thể dựng lại nếp sống sau những ngày chông chênh vì thiên tai.

“Nhà có thể làm lại, quan trọng là còn người, còn niềm tin thì sẽ vượt qua được”, chị Tâm xúc động nói.

Với nhiều gia đình khác, ngày nhận chìa khóa nhà mới cũng là lúc những mất mát được nhắc lại theo một cách khác. Phạm Thanh Hải là một trong số đó. Trận lũ đã cướp đi vợ và hai người con của anh. Căn nhà mới không thể khỏa lấp khoảng trống ấy, nhưng ít nhất cho người đàn ông còn lại một chỗ ở ổn định để tiếp tục cuộc sống.

Tại bản Sân Bay, 24 căn nhà dành cho các hộ mất nhà sau lũ đã được dựng lên cùng đường giao thông và các hạng mục hạ tầng thiết yếu. Khu dân cư mới hiện ra giữa vùng đất từng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, những mái nhà nối tiếp nhau, mỗi căn là một điểm tựa để một gia đình bắt đầu lại.

Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần, tới kiểm tra, chỉ đạo lực lượng của Học viện xây dựng công trình khẩn cấp hỗ trợ nhân dân tái định cư sau mưa lũ tại bản Sân Bay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

Nhưng để có được ngày bàn giao ấy, phía sau là một cuộc chạy đua với thời gian. Từ những ngày đầu sau thiên tai, công trường được tổ chức thành nhiều mũi. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng trên địa bàn chia nhau từng phần việc: san nền, vận chuyển vật liệu, dựng kết cấu, hoàn thiện nhà. Có những ngày công việc kéo dài đến tối, những mũi thi công nối tiếp nhau để không một khoảng thời gian nào bị bỏ phí.

Giữa đại công trường ấy có những người lính trẻ của Học viện Hậu cần. 48 học viên năm cuối ngành Doanh trại, vốn đang hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, đã gác lại những bản vẽ trên giảng đường để lên Mường Than. Lần này, những kiến thức về xây dựng, tổ chức thi công không còn nằm trên giấy. Trước mắt họ là những nền đất, khung nhà và một yêu cầu rất cụ thể: dựng những mái nhà để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ðồ án đặc biệt

Tham gia đoàn công tác gồm 56 cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần thần tốc hành quân lên Mường Than thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, Thượng sĩ Nguyễn Đình Phương, Lớp trưởng Lớp S528A, cho biết, khi nhận nhiệm vụ, những học viên năm cuối ngành Doanh trại đang trong thời gian nghỉ hè và hoàn thiện đồ án tốt nghiệp. Họ gác lại những bản vẽ, nhanh chóng chuẩn bị lên đường.

5 giờ sáng ngày 24/7, cả đoàn bắt đầu rời Hà Nội tới công trường ở bản Sân Bay. Phía trước là những ngày thi công với áp lực tiến độ, phía sau là những bản vẽ còn dang dở. Phương và các học viên bước vào nhiệm vụ mà họ biết sẽ rất khác những giờ học trên giảng đường.

“Tôi không nghĩ mình đang tạm gác việc học, mà chỉ đang mang những điều đã học đi thực hiện bằng hành động”, thượng sĩ Phương kể lại.

Mưa, bùn đất và áp lực tiến độ khiến công trường gần như không có khoảng nghỉ. Những người lính Học viện Hậu cần cùng các lực lượng của Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu và địa phương chia nhau từng phần việc, tổ chức các mũi thi công. Trời vừa tạnh, các tổ lập tức tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn để đẩy nhanh phần việc.

Một buổi chiều mưa lớn, tổ thi công của thượng sĩ Cù Thành Công, Lớp trưởng Lớp S528B, đang dựng khung thì một cấu kiện bị lệch. Cả nhóm cùng giữ, căn chỉnh từng chút một. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bùn đất bám đầy quần áo, nhưng không ai rời vị trí.

Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần dựng lại nhà mới cho người dân ở khu tái định cư bản Sân Bay trong thời tiết bất lợi

Đến khi cấu kiện được đưa về đúng chỗ, cả tổ nhìn nhau cười. Tối hôm ấy, những người lính trẻ ngồi ăn mì tôm, chia nhau từng ngụm nước rồi kể chuyện gia đình. “Có những lúc rất mệt, nhưng nhìn thấy từng căn nhà thành hình, chúng tôi lại có thêm động lực để cố gắng”, Công nói.

Từ 24/7 đến 6/8, đoàn công tác Học viện Hậu cần đã hoàn thành xuất sắc phần việc được giao, xây dựng 5 căn nhà trong tổng số 24 căn tại khu tái định cư bản Sân Bay. Những căn nhà mới với diện tích 83m2 trên khuôn viên đất 200m2 được hoàn thành, bàn giao sớm hơn kế hoạch 14 ngày, góp phần không nhỏ vào nỗ lực chung của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên công trường.

Điều Công nhớ lâu hơn cả những trận mưa lại là hình ảnh người dân thường xuyên tới công trường hỏi han, động viên bộ đội. Có gia đình mang nước, bánh trao đến tận tay anh em. Bà con mất nhà, cuộc sống còn bộn bề, nhưng vẫn tìm cách tiếp sức cho những người lính dựng lại mái ấm cho mình.

Thượng tá Vũ Đức Việt, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật xây dựng, Khoa Doanh trại Học viện Hậu cần (Trưởng đoàn công tác), chứng kiến những ngày làm việc ấy và nhận thấy các học viên đã vượt qua giới hạn mà chính ông từng nghĩ là khó đối với một học viên.

24 ngôi nhà mới ở bản Sân Bay được những người lính Học viện Hậu cần và các đơn vị hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật

Theo Thượng tá Việt, “thực hành” trên công trường khẳng định sự trưởng thành của 48 học viên, những sĩ quan hậu cần tương lai đang sẵn sàng chinh phục các thử thách tiếp theo trong cuộc đời binh nghiệp.

“Ở Mường Than, 48 học viên năm cuối của chúng tôi đã hoàn thành một bài kiểm tra, một đồ án đặc biệt. Không có hội đồng chấm điểm, không có điểm số, chỉ có những mái nhà mới và những gia đình đang chờ ngày trở lại cuộc sống bình thường”, Thượng tá Việt nói.