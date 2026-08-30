Phường Đại Mỗ: Cải cách để dân thụ hưởng

TP - Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Đại Mỗ - Thành phố Hà Nội đang cho thấy một cách làm mới trong lãnh đạo, điều hành. Từ cơ chế “4 trục” đến nguyên tắc “6 rõ”, từ số hóa điều hành đến cải cách thủ tục hành chính, những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng ủy phường đang từng bước biến chủ trương thành kết quả cụ thể, để người dân thực sự là đối tượng thụ hưởng.

“4 trục” điều hành và nguyên tắc “6 rõ”

Phường Đại Mỗ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ hoặc một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 8 phường thuộc các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Hà Đông cũ, với diện tích tự nhiên 8,14 km2, dân số 95.566 người, gồm 35 tổ dân phố.

Ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cá nhân; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn. Tinh thần được quán triệt xuyên suốt là “khẩn trương - đồng bộ - không để chậm một nhịp”.

Công tác chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn luôn được Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Đại Mỗ dành sự quan tâm đặc biệt

Trong bối cảnh bộ máy mới phải nhanh chóng vận hành, khối lượng công việc lớn, quy trình và cơ chế phối hợp còn cần hoàn thiện, Đảng ủy phường đã chủ động lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể, gắn với sản phẩm đầu ra và thời gian hoàn thành.

Kể từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hơn một năm qua, Đảng ủy phường Đại Mỗ đã có những bước đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chuyển từ tư duy quản lý hành chính truyền thống sang mô hình “quản trị, kiến tạo phát triển”. Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là việc thiết lập cơ chế điều hành “4 trục” gồm Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, đồng thời áp dụng triệt để nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, rõ thời gian.

Phường Đại Mỗ phấn đấu trở thành khu đô thị hiện đại, đa năng và đáng sống bậc nhất Thủ đô

Cách làm này đã tạo ra sự rành mạch trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giúp mỗi công việc có địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể, hạn chế tình trạng đùn đẩy, chồng chéo. Trong điều kiện không còn cấp trung gian, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cơ sở càng cao. Vì vậy, việc xác định rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân trở thành một trong những giải pháp quan trọng để bộ máy vận hành thông suốt.

Cùng với đó, Đảng ủy phường đã từng bước số hóa toàn diện quy trình giao việc và kiểm soát tiến độ. Việc giao nhiệm vụ được thực hiện kết hợp giữa trực tiếp và trên hệ thống phần mềm quản lý số, theo dõi theo tuần, tháng, quý. Trong đó, 100% đầu việc, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành đều được cập nhật, theo dõi, đôn đốc trên hệ thống số dùng chung.

Đặc biệt, vai trò của người đứng đầu được phát huy. Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ khó, phức tạp, nhất là các điểm nghẽn liên quan đến giải phóng mặt bằng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tinh thần bám cơ sở, đi đến cùng kết quả đã góp phần tạo chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, điều hành.

Kiến tạo động lực phát triển

Một trong những kết quả người dân có thể cảm nhận trực tiếp là sự chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính. UBND phường đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến; đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, chuẩn hóa quy trình và tăng cường cơ chế phối hợp liên thông.

Điểm qua một vài con số cho thấy, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 20/5/2026, UBND phường đã tiếp nhận và xử lý 11.450 hồ sơ. Trong đó, 6.670 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, 4.776 hồ sơ trực tiếp và 4 hồ sơ qua bưu điện. Có 11.344 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt 99%; 106 hồ sơ đang giải quyết.

Bên cạnh đó, việc cá thể hóa trách nhiệm cũng được thực hiện nghiêm túc. Đối với hồ sơ trễ hạn, nguyên nhân và trách nhiệm cá nhân liên quan được rà soát; trường hợp cần thiết phải giải trình và thực hiện xin lỗi công dân theo quy định.

Đáng chú ý, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ hành chính công đạt khoảng 96%. Một số lĩnh vực như tư pháp, chứng thực có tỷ lệ hồ sơ nộp và thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy phường xác định trọng tâm là phát triển dịch vụ thương mại chất lượng cao, dịch vụ văn hóa, du lịch, thể thao, du lịch tâm linh; đồng thời hướng tới các không gian văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí để người dân được thụ hưởng.

Mô hình Chợ đêm Phùng Khoang bước đầu tạo sức hút đối với khách du lịch, sinh viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và tăng doanh thu cho các hộ kinh doanh. Phường tiếp tục hướng tới mô hình kinh tế với sự tham gia của doanh nghiệp, tiểu thương và chính quyền, tạo môi trường phát triển ổn định.

Sau sắp xếp, Đại Mỗ có khoảng 4.000 doanh nghiệp và 4.844 hộ kinh doanh, hoạt động đa dạng trong bán buôn, bán lẻ, dịch vụ ăn uống, giáo dục tư thục, công nghiệp nhỏ, nghề truyền thống, vận tải... Đảng ủy, UBND phường chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Nguồn thu ngân sách cũng cho thấy tiềm lực kinh tế của địa phương trong 6 tháng cuối năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.587.238 triệu đồng và kết quả thực hiện thu ngân sách đến ngày 15/8/2026 đạt 12.278.719 triệu đồng (đạt 209,7% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2026), trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể tiền sử dụng đất) là 1.806.899 triệu đồng.

Dân thụ hưởng

Từ đổi mới phương thức lãnh đạo và quản trị địa phương, những kết quả về an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường và đời sống văn hóa ở Đại Mỗ đang tạo nên những chuyển biến thiết thực. Trên địa bàn phường duy trì không có hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, trong đó 100% người dân được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân và 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Trong giáo dục, toàn bộ 9/9 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Phường tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp trường học. Tháng 9/2025, phường tiếp nhận và trao 131 suất học bổng, tổng trị giá 131 triệu đồng, cho học sinh các trường công lập có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục được củng cố. Kết quả bình xét cho thấy 17.898/18.763 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tương đương 95,4%; 34/35 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, đạt 97%...

Những kết quả ấy cho thấy sau một năm vận hành mô hình mới, Đại Mỗ không chỉ tập trung xây dựng một bộ máy “chạy tốt” mà đang từng bước hướng tới một chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ tốt hơn.