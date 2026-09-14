Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chó dại xông vào nhà cắn hai trẻ em

Thái Lâm

TPO - Sau khi chạy quanh xóm cắn vật nuôi của nhiều hộ dân, một con chó nặng khoảng 12kg ở Lâm Đồng đã xông vào nhà dân tấn công hai trẻ em, khiến các nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Ngày 14/9, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn thôn 5, xã Cư Jút vừa xảy ra vụ hai trẻ em bị chó dại cắn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 11/9, con chó nặng khoảng 12kg của gia đình ông Trần Công Kha (trú thôn 5, xã Cư Jút) chạy quanh khu dân cư, tấn công vật nuôi của một số hộ dân.

Sau đó, con chó chạy vào nhà dân và tấn công cháu B. M. T. (7 tuổi) và C. T. L. (11 tuổi). Vụ tấn công khiến cháu T. bị thương nặng ở vùng má trái; cháu L. bị thương ở vùng hạ sườn phải và cẳng tay phải.

Sau khi xảy ra vụ việc, người thân đưa hai cháu đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Cư Jút tổ chức vây bắt và tiêu hủy con chó. Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm và xác định mẫu bệnh phẩm của con chó dương tính với virus dại.

1789378509531-283949332122646180-2812764611354716764-68684f41b524c05c1119aa38736b68f2.jpg
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Sau đó, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, giám sát dịch tễ những trường hợp bị chó cắn và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Ngành y tế đồng thời hướng dẫn địa phương rà soát các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm; tư vấn người dân tiêm vắc xin phòng dại, đồng thời cách ly, theo dõi nghiêm ngặt trong 14 ngày đối với vật nuôi từng bị con chó dại tấn công. Lực lượng chức năng cũng phun hóa chất khử khuẩn tại nhà ông Kha và các hộ dân lân cận.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút, nguy cơ số người phơi nhiễm virus dại tiếp tục gia tăng do phần lớn chó nuôi tại thôn 5, xã Cư Jút chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương cần nhanh chóng xử lý vết thương và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo quy định.

Thái Lâm
#chó dại #xông vào nhà #Lâm Đồng #2 trẻ em #bệnh dại #xã Cư Jút

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe