Thất vọng về phim đánh bại ‘Người Nhện’

TPO - "Practical Magic 2" đã cắt đứt chuỗi 6 tuần liên tiếp thống trị phòng vé Bắc Mỹ của "Spider-Man: Brand New Day". Tuy vậy, phim mới của Nicole Kidman vẫn gây thất vọng vì thành tích chưa xứng tầm.

Ra rạp từ 10/9, Practical Magic 2 kiếm được 30 triệu USD từ 4.146 rạp tại Bắc Mỹ, vươn lên vị trí số một phòng vé nội địa sau 3 ngày cuối tuần. Ở quốc tế, bộ phim giả tưởng của Warner Bros. chỉ thu thêm 16 triệu USD từ 77 thị trường, nâng doanh thu toàn cầu trong cuối tuần đầu tiên lên 46 triệu USD.

Variety đánh giá thành tích trên đáng thất vọng vì chỉ đạt mức thấp nhất trong dự đoán trước đó. Giới quan sát vốn kỳ vọng Practical Magic 2 thu về khoảng 30-40 triệu USD trong cuối tuần mở màn ở Bắc Mỹ, thêm 18-25 triệu USD ở quốc tế.

Practical Magic 2 có vẻ như đang lặp lại kịch bản thua lỗ của phần 1.

Đáng lo ngại hơn, nếu điều chỉnh theo lạm phát, doanh thu mở màn 30 triệu USD của Practical Magic 2 tại Bắc Mỹ chỉ nhỉnh hơn không đáng kể so với thành tích của phần đầu năm 1998. Khi đó, Practical Magic thu 13 triệu USD trong tuần đầu, tương đương khoảng 27 triệu USD theo giá trị hiện nay. Phần đầu từng thất bại tại phòng vé, mãi sau khi rời rạp mới dần được khán giả đón nhận.

Theo Box Office Mojo, Practical Magic thu 94,4 triệu USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất được ghi nhận ở mức 75 triệu USD. Do rạp chiếu phim thường giữ lại khoảng 50% doanh thu tiền vé, Warner Bros. chỉ thực tế thu về khoảng 47 triệu USD.

Sang phần 2, kinh phí sản xuất cũng khoảng 75 triệu USD, chưa tính hàng chục triệu USD chi cho hoạt động tiếp thị trên toàn cầu.

Practical Magic xoay quanh hai chị em Sally (Sandra Bullock) và Gillian (Nicole Kidman) tìm cách hóa giải lời nguyền khiến những người đàn ông họ yêu đều chết. Phần 2 lấy bối cảnh 25 năm sau, khi các con gái hai nữ chính phát hiện những bí mật bị che giấu của gia đình và tìm cách phá bỏ lời nguyền ám ảnh dòng họ suốt nhiều thế hệ.

Warner Bros. đang đặt cược vào yếu tố hoài niệm cùng sức hút của Nicole Kidman và Sandra Bullock để giúp bộ phim cải thiện doanh thu trong những tuần tới.

Practical Magic không được yêu thích tại rạp khi ra mắt vào gần 30 năm trước. Về sau phải nhờ đến doanh thu bán DVD, băng VHS và bản quyền truyền hình mới thu hồi được vốn.

Tuy nhiên, giới phê bình nhận định phim khó tạo cú hích cho phòng vé. Practical Magic 2 chỉ đạt 36% trên Rotten Tomatoes. Khán giả tuy thế đón nhận phim tích cực hơn, chấm điểm “B+” trong các khảo sát sau suất chiếu của CinemaScore. Khán giả ban đầu chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi, cho thấy phần hai vẫn thu hút nhóm người hâm mộ cốt lõi nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận thế hệ trẻ.

Dù còn quá sớm để kết luận về thành bại của Practical Magic 2, tác phẩm này có khả năng kéo dài chuỗi thành tích không mấy khả quan của Warner Bros. sau những dự án gây thất vọng như The End of Oak Street và Supergirl trong mùa hè, cùng The Bride! ra mắt vào mùa xuân.

Màn ra mắt này cũng gây thêm áp lực lên Digger phim hài do Tom Cruise đóng chính, dự kiến ra rạp vào tháng 10 với kinh phí lên tới gần 130 triệu USD.

Khởi đầu kém ấn tượng, Practical Magic 2 vẫn có thể tự hào khi đứng đầu phòng vé nội địa, đồng thời chấm dứt sáu tuần liên tiếp thống trị của Spider-Man: Brand New Day.

Spider-Man: Brand New Day rơi xuống vị trí thứ hai với 8,6 triệu USD trong tuần công chiếu thứ bảy. Đến nay, phần phim siêu anh hùng của Sony đã thu tới 935 triệu USD tại Bắc Mỹ và 2,4 tỷ USD trên toàn cầu.

Phim dự kiến sớm trở thành tác phẩm có doanh thu phòng vé nội địa cao nhất lịch sử, vượt qua kỷ lục 936 triệu USD của Star Wars: The Force Awakens (2015), chưa điều chỉnh theo lạm phát.

Spider-Man: Brand New không thể lặp lại kỷ lục thống trị phòng vé nội địa 7 tuần liên tiếp của Avatar: The Way of Water (2022).

Ở vị trí thứ ba, The Odyssey thu 8,1 triệu USD từ 1.983 rạp, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 601 triệu USD sau chín tuần công chiếu. Bom tấn quy tụ dàn sao của Christopher Nolan tiếp tục có hành trình phòng vé ấn tượng và hiện trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử Universal, với 1,68 tỷ USD trên toàn cầu. Kỷ lục trước đó thuộc về Jurassic World (2015), đạt 1,67 tỷ USD doanh thu toàn cầu.