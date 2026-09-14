Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu bắt đầu thăm Việt Nam

TPO - Chiều nay (14/9), Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) và Hoàng hậu Suthida đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đến sân bay Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Đây là lần đầu tiên Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu đến Việt Nam trên cương vị hiện nay. Trước đó, Nhà vua từng đến Việt Nam vào các năm 1992 và 1997, khi còn là Thái tử.

Ý nghĩa của chuyến thăm được nêu bật trong nhiều bài viết trên truyền thông Thái Lan.

Báo Matichon nêu các hoạt động dự kiến của Nhà vua và Hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm là sự kiện trọng đại trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác và giao lưu vì lợi ích lâu dài và sự thịnh vượng của nhân dân Thái Lan và Việt Nam.

Trang tin Tribune nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam được dệt nên từ những giao lưu văn hóa sâu sắc, cũng như sự tôn trọng mà hai nước dành cho nhau trong những thập kỷ qua.

Bài viết nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ ngoại giao hiện đại, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm chính thức Việt Nam, tiếp tục củng cố nền móng vững chắc cho việc tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị bền vững.

Ngoài các hoạt động chính thức, ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm còn được thể hiện nổi bật qua các hoạt động kết hợp giữa “truyền thống” và “mối liên kết về văn hóa và tôn giáo”, bài viết nhấn mạnh.

Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 8 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hai bên cũng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo; phối hợp và chia sẻ lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và APEC.

Việt Nam coi trọng vai trò của Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan trong quan hệ hai nước; đánh giá cao những dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ tại Việt Nam.