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Người lính

Nga công bố video UAV trang bị trí tuệ nhân tạo tấn công chính xác mục tiêu

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy máy bay không người lái (UAV) Yolka được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự nhận diện mục tiêu, tính toán khoảng cách và xác định đường bay để đánh chặn các UAV đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video giới thiệu Yolka, một loại UAV đánh chặn hạng nhẹ được cho là đang được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong những năm gần đây, UAV ngày càng giữ vai trò quan trọng trên chiến trường, từ trinh sát, chỉ định mục tiêu đến tấn công tầm xa và tập kích các mục tiêu ở tiền tuyến. Vì vậy, khả năng phát hiện và vô hiệu hóa UAV đối phương cũng trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với lực lượng hai bên.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Yolka là UAV đánh chặn dạng X-wing với 4 cánh quạt, được thiết kế để đối phó trực tiếp với các UAV đang bay tới. Thiết bị có thể được phóng bằng tay, trọng lượng dưới 1,5 kg và đạt tốc độ tối đa khoảng 230 km/h, cho phép nó tấn công hầu hết các mục tiêu.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các binh sĩ sử dụng Yolka để đánh chặn nhiều loại UAV, trong đó có máy bay không người lái cảm tử cánh cố định và UAV trinh sát.

Đáng chú ý, phía Nga cho biết Yolka được trang bị hệ thống dẫn đường và nhắm mục tiêu dựa trên AI. Hệ thống này có khả năng phân tích mục tiêu, tính toán khoảng cách và tự động xác định quỹ đạo tiếp cận.

"Máy bay không người lái đã chứng minh được giá trị của nó. Mọi thứ hoạt động thông qua trí tuệ nhân tạo - nó xác định mục tiêu, tính toán khoảng cách và tự động vạch ra lộ trình đánh chặn", một người điều khiển Yolka cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Yolka chủ yếu vô hiệu hóa UAV đối phương bằng lực động năng, tức lao trực tiếp vào mục tiêu. Với tốc độ được công bố lên tới 230 km/h, phương thức này cho phép UAV đánh chặn tiếp cận nhanh các mục tiêu trên không.

Tuy nhiên, một số báo cáo truyền thông Nga trước đây cho rằng Yolka có thể được trang bị thêm khoang chứa đầu đạn nhỏ, được cho là có khả năng sử dụng một loại đạn phóng lựu, nhằm tăng hiệu quả khi đánh chặn.

Việc Nga công bố Yolka cho thấy UAV đánh chặn đang trở thành một lớp vũ khí ngày càng quan trọng trong cuộc đối đầu trên không, khi cả hai bên đều tìm cách phát triển các hệ thống có khả năng phát hiện, truy đuổi và vô hiệu hóa UAV với tốc độ nhanh hơn và ít phụ thuộc vào thao tác của con người.

Quỳnh Như
RT
#UAV #máy bay không người lái #Nga #Yolka #trí tuệ nhân tạo #đánh chặn #tác chiến không gian #xung đột Nga-Ukraine

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