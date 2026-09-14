Xe máy bốc cháy sau va chạm với xe bán tải, một người tử vong

TPO - Trong ngày 14/9, trên Quốc lộ 70 qua địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Chiều 14/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 0h15 cùng ngày, tại Km18 Quốc lộ 70, thuộc địa phận xã Yên Bình, một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 26B2-592.xx di chuyển đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang BKS 21C-095.xx.

Vụ tai nạn tại km18, QL 70 thuộc địa phận xã Yên Bình khiến xe máy bốc cháy, nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: NDCC.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy được cho là có chở theo một can xăng. Sau cú va chạm, lửa bùng phát dữ dội khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Yên Bình cho biết, thông tin nạn nhân có chở theo can xăng hay không hiện chưa được cơ quan công an công bố.

"Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy bị lửa thiêu và tử vong. Tuy nhiên về việc nạn nhân có chở theo can xăng hay không thì phía công an chưa công bố", vị lãnh đạo nói.

Hiện trường vụ tai nạn tại Km25 Quốc lộ 70, thuộc địa phận xã Bảo Ái. Ảnh: NDCC.

Cũng trong ngày 14/9, khoảng 11h17, tại Km25 Quốc lộ 70, thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ va chạm giữa một xe khách và xe máy, khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe khách, thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang có mưa. Hai phương tiện di chuyển ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm.

Nhận được tin báo về hai vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân các vụ việc.