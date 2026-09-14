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Rùa vàng quý hiếm bò vào sân nhà dân

Trương Định

TPO - Một cá thể rùa núi vàng nặng 0,5kg, bị thương ở chân, được người dân phường Quy Nhơn phát hiện bò vào sân nhà và chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, chăm sóc.

Ngày 14/9, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, lúc 14h ngày 12/9, anh Trần Huy Toàn ở phường Quy Nhơn phát hiện một cá thể rùa vàng bò vào sân nhà. Nghi là động vật quý hiếm, anh đã chủ động mang cá thể rùa vàng đến Công an phường Quy Nhơn giao nộp theo quy định. Khi tiếp nhận, cá thể rùa núi vàng nặng 0,5kg và bị thương ở chân.

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Cá thể rùa núi vàng được người dân phát hiện.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn, cá thể rùa núi vàng nêu trên tên khoa học Indotestudo elongata thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; đồng thời được Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR).

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Quy Nhơn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm phối hợp với FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn ở phường Quy Nhơn Đông để chăm sóc, cứu hộ và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định

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Các lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể rùa núi vàng do công dân tự nguyện giao nộp.

UBND phường Quy Nhơn ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm của anh Trần Huy Toàn. Đồng thời, đề nghị người dân khi phát hiện hoặc đang nuôi giữ động vật hoang dã không mua bán, trao đổi, vận chuyển, giết hoặc sử dụng trái quy định; chủ động liên hệ cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Trương Định
#rùa núi vàng #động vật quý hiếm #Quy Nhơn #bảo tồn động vật hoang dã #rùa vàng quý hiếm

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