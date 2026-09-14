Văn phòng Quốc hội có cơ cấu tổ chức mới

TPO - Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội, đồng thời xác định rõ thẩm quyền của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 17/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Theo Nghị quyết, Văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16. (Ảnh: QH)

Văn phòng Quốc hội có 22 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. Trong đó, cơ quan này tổ chức phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện chương trình công tác và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội có nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình làm việc và quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức các nghiệp vụ thư ký kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc tổ chức tập hợp, tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.

Cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Quốc hội gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Tổ chức - Cán bộ; Vụ Hành chính; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế; Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị và Báo Đại biểu Nhân dân.

Nghị quyết nêu rõ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định tuyển dụng, điều động, biệt phái, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng, tạm đình chỉ công tác, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo thẩm quyền.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên thuộc vụ, cục; cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trở lên thuộc cục; phó ban trở lên thuộc Báo Đại biểu Nhân dân.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/8/2026.