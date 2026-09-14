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Vì sao 2 gói thầu 171 tỷ đồng của Công ty Việt Mỹ ở Đắk Lắk chưa hoàn tất tiếp nhận?

Huỳnh Thủy

TPO - Hai gói thầu thiết bị y tế trị giá 171 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ thực hiện tại Trung tâm Ung bướu, thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc tiếp nhận chưa hoàn tất.

Ngày 14/9, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, 2 gói thầu mua sắm thiết bị cho Trung tâm Ung bướu (thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) do Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng thầu đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Hiện phía chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục bàn giao, tiếp nhận thiết bị.

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Thiết bị thuộc gói thầu do Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng thầu đã được lắp đặt tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hai gói thầu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư/bên mời thầu. Đơn vị tiếp nhận thiết bị là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Khi được hỏi, trước những thông tin liên quan đến Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, phía UBND tỉnh Đắk Lắk hay cơ quan chức năng có yêu cầu báo cáo gì về 2 gói thầu trên không, đại diện chủ đầu tư cho biết đến thời điểm này chưa có.

Liên quan đến 2 gói thầu, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lý do việc tiếp nhận chưa hoàn tất là do hệ thống thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh thành khối hệ thống, nên chưa thể đối chiếu chi tiết thiết bị giữa hồ sơ pháp lý và thực tế các phụ kiện thiết bị.

Theo thông tin về quá trình tiếp nhận, đối với gói thầu mua sắm thiết bị xạ trị gia tốc tuyến tính; hệ thống CT mô phỏng và máy xạ hình xương, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận bàn giao thực trạng và hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, chưa thể đối chiếu chi tiết thiết bị giữa hồ sơ pháp lý và thực tế các phụ kiện do hệ thống thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh thành khối hệ thống.

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn vận hành để đưa thiết bị vào sử dụng, bệnh viện yêu cầu phải hướng dẫn thêm nhưng đến nay chưa được thực hiện.

Hai gói thầu trên có tổng giá trị 171 tỷ đồng. Trong đó gói mua sắm hệ thống CT mô phỏng và máy xạ hình xương có giá trúng thầu 44 tỷ đồng. Gói mua sắm thiết bị xạ trị gia tốc tuyến tính có giá trúng thầu 127 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại cả 2 gói thầu, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ đều là nhà thầu duy nhất tham dự và sau đó trúng thầu.

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan để điều tra làm rõ về các hành vi như buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ.

Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bùi Chân Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam - Giám đốc Công ty Việt Mỹ.

Huỳnh Thủy
#Gói thầu #Việt Mỹ #Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên #Đắk Lắk #Thiết bị y tế #Công ty Việt Mỹ

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