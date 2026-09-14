Thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân cần có biện pháp hiệu quả bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo quy định.

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ (BTV) Quân ủy Trung ương (đợt 3).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, BTV Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương…

Đặc biệt, BTV Quân ủy Trung ương đã quán triệt, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và nghiêm túc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1, đợt 2 năm 2026.

Đến thời điểm kiểm tra, giám sát đã hoàn thành khắc phục xong 4/4 nội dung hạn chế, khuyết điểm đợt 1 và đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khắc phục 5/7 nội dung hạn chế, khuyết điểm đợt 2 đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý, phát huy kết quả ưu điểm đã đạt được thời gian qua, BTV Quân ủy Trung ương cần khẩn trương đề ra và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đợt 2 và nội dung đã được Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 3 chỉ ra; tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc các cấp ủy trong Quân đội thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp; có giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyên gia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý BTV Quân ủy Trung ương về việc chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, đơn vị sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, chống cục bộ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên theo đúng quy định. Coi trọng việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu đơn vị.

BTV Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân cần có biện pháp hiệu quả bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi trọng, thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Chỉ đạo rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ do sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng khẳng định, BTV Quân ủy Trung ương thống nhất cao với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đợt 2 và nội dung đã được Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 3 chỉ ra.

Cùng với đó, BTV Quân ủy Trung ương sẽ tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.